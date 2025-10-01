Майстри полювання: знайдено те, що дає змогу тюленям передбачати рухи риб

Життя під товщею води може бути вельми непростим — наприклад, тюленям доводиться переслідувати рибу, що пливе, слідуючи за характерними слідами. Вчені щойно виявили, яку частину тіла вони використовують, щоб досягти успіху в цьому.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів. Життя під товщею води може бути вельми непростим і часто схоже на гру в кішки-мишки. Тюлені переслідують рибу, що пливе, слідуючи за характерними слідами й вихровими завихреннями, що їх залишають вони, вловлюючи слабкі завихрення своїми чутливими вусами. Але риби освоїли власний трюк, щоб врятуватися від хижаків, пише PHYS.org.

За словами Івонн Крюгер з Ростокського університету в Німеччині, рятуючись від хижаків, риби створюють три струмені води різного розміру — всі вони викидаються майже одночасно в різних напрямках. При цьому принаймні два з них утворюють вихрові кільця, схожі на кільця диму, що може збити тюленя з пантелику. Чи здатні тюлені розпізнати цей обман?

Співавтор дослідження Вольф Ханке зазначає, що у тюленів більше шансів вгадати напрямок втечі риби, якщо він зможе розрізнити два вихрових кільця. Для цього вуса тюленів повинні будуть вловлювати різницю в розмірах двох вихрових кілець, що обертаються, в десятки міліметрів. Але чи можливо це?

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що тюлені можуть вловлювати відмінності в ширині вихрових кілець у кільватерних слідах шириною всього 17,6 міліметра, використовуючи свої вібриси. Це може допомогти їм визначити напрямок руху риби, що тікає.

Команда провела експеримент, під час якого навчила звичайного тюленя (Phoca vitulina) на прізвисько Філу, що мешкає в Центрі морських наук у Ростоку, занурювати голову у воду із зав'язаними очима, випускаючи вихровий перстень, який обертається, з поршня, розташованого збоку від голови тюленя. Час від часу вчені візуалізували вихрове кільце за допомогою уранінового барвника у воді. Потім, незабаром після цього, вчені випускали менше або більше вихрове кільце з іншого боку.

Тюлень мав визначити, яке з вихрових кілець більше, ґрунтуючись лише на відчутті, що виникло під час обтікання вусів водою. Під час експерименту Філу постукував по одній із двох зелених кульок по обидва боки голови, щоб дати вченим зрозуміти, з якого боку утворилося більше вихрове кільце. Якщо відповідь була правильною, тварина отримувала нагороду у вигляді риби. За словами Крюгер, тюленю знадобилося досить багато часу, щоб зрозуміти концепцію різного розміру вихрових кілець.

Зазначимо, що спочатку команда перевірила здатність Філу розрізняти вихрові кільця розміром від 89,9 мм до 45,8 мм — з мінімальною різницею всього в 17,6 мм. Результати свідчать про те, що Філу домігся успіху, вибравши сторону з найбільшим вихором — при цьому тюлень використовував лише свої вібриси.

Далі вчені змінили спосіб об'єднання вихорів у пари так, що один із менших вихорів (68,0 мм), який Філу раніше ігнорував, ставав більшим. Це допомогло підтвердити, що Філу справді розрізняє вихори різного розміру й успішно розпізнає їх. Після місяців терпіння і тисяч спроб перемикання між вихорами Крюгер з колегами переконалися, що звичайні тюлені здатні розрізняти вихрові кільця, що відрізняються за розміром всього на 17,6 мм, за допомогою своїх чутливих вібрисів. Це погані новини для риби, що тікає, оскільки тюлені, ймовірно, можуть її зловити.

