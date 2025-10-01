Одно из самых драматичных событий на Земле: когда Красное море превратилось в пустыню

В новом исследовании ученые представили убедительные доказательства того, что около 6,2 миллиона лет назад Красное море полностью пересохло. Это событие, по словам ученых, навсегда изменило водоем.

Команда из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы получили убедительные доказательства того, что Красное море полностью высохло около 6,2 миллиона лет назад, прежде чем внезапно наполнилось катастрофическим наводнением из Индийского океана. Результаты новой работы ученых также позволили точно определить время драматического события, навсегда изменившего Красное море, пишет PHYS.org.

Почему пересохло Красное море?

Ученые использовали сейсмическую визуализацию, данные о микроокаменелостях и методы геохимического датирования и обнаружили, что масштабные изменения произошли примерно за 100 000 лет – невероятно быстро в сравнении с геологическим событием. В результате Красное море, ранее соединявшееся со Средиземным морем, превратилось в пустой, заполненный солью бассейн. Затем мощное наводнение прорвало вулканические барьеры, открыв Баб-эль-Мандебский пролив и воссоединив Красное море с мировым океаном.

По словам ведущего автора исследования, доктора Тиханы Пенсы, результаты указывают на то, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий в истории планеты. По сути, водоем полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой около 6,2 миллиона лет назад. Наводнение изменило бассейн, восстановило морские условия и установило прочную связь Красного моря с Индийским океаном

Как Индийский океан затопил Красное море?

По словам ученых, изначально Красное море было соединено с севера со Средиземным морем через мелководный порог. Когда Красное море пересохло, эта связь была разорвана – на юге Красного моря вулканический хребет отделял море от Индийского океана.

Затем, около 6,2 миллиона лет назад морская вода из Индийского океана хлынула через этот барьер, вызвав катастрофическое наводнение. Поток был настолько сильным, что прорезал подводный каньон длиной 320 км – его до сих пор видно на морском дне.

Наводнение быстро заполнило котловину, затопив солончаки и восстановив нормальные условия морской среды менее чем за 100 000 лет. Это событие произошло почти за миллион лет до того, как Средиземное море было заполнено знаменитым Занклейским потопом, что дало Красному морю уникальную историю возрождения.

Почему Красное мере так важно?

Красное море образовалось в результате отделения Аравийской плиты от Африканской – это событие началось 30 миллионов лет назад. Красное море образовалось в результате отделения Аравийской плиты от Африканской, начавшегося 30 миллионов лет назад. Изначально море представляло собой узкую рифтовую долину, заполненную озерами, а затем, когда 23 миллиона лет назад оно было затоплено Средиземным морем и превратилось в широкий залив.

Изначально морская жизнь процветала в регионе, однако испарение и плохая циркуляция морской воды привели к повышению солености. За этим последовала вымирание морской жизни в период от 15 до 6 миллионов лет назад. Кроме того, котловина была заполнена слоями соли и гипса, что привело к полному высыханию Красного моря. Катастрофическое наводнение из Индийского океана восстановило морскую жизнь в Красном море, которая сохраняется в коралловых рифах до сих пор.

По словам ученых, Красное море – природная лаборатория для изучения того, как на самом деле зародились земные океаны, накапливались соляные гиганты, а также взаимодействия тектоники и климата.

