Вовсе не библейское чудо: ученые выяснили, как Моисей мог разделить Красное море (фото)

Исследователи разгадали загадку самого впечатляющего чуда из Библии — теперь мы знаем, как Моисей в действительности мог разделить море.

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Момент, когда Моисей разделил Красное море — ключевой момент в истории как христианства и иудаизма, а также одно из самых впечатляющих чудес Библии. Однако теперь ученые считают, что около 3500 лет назад Моисей действительно мог разделить Красное море, но ничего чудесного в этом не было, пишет Daily Mail.

Авторы нового исследования считают, что разгадка может заключаться вовсе не в божественном вмешательстве, а сочетании дикой погоды и удачной геологии. В библейском рассказе Моисей приказывает водам Красного моря разойтись достаточно для того, чтобы спастись от Египта. Однако новое компьютерное моделирование команды из Национального центра атмосферных исследований показывает, что сильный ветер со скоростью около 100 километров в час, дующий с правильного направления, может открыть канал шириной в 5 километров в воде. И когда эти ветры стихли, воды хлынули бы обратно со скоростью цунами, чтобы поглотить преследующих египтян.

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По словам океанографа из Национального центра атмосферных исследований Карла Дрюса, переход Моисея через Красное море — сверхъестественное явление, включающее в себя природный компонент. А чудо этой истории на самом деле кроется в выборе времени перехода.

Традиционно считается, что переход Моисея через Красное море произошел в заливе Акаба — одном из самых широких и глубоких участков Красного моря. Ширина этого водоема в самом широком месте составляет 25 километров, а средняя глубина достигает около 900 метров, максимальная глубина — около 1850 метров. Из-за его глубокого, неровного дна пересечь этот регион пешком было бы практически невозможно даже с помощью божественной силы.

Однако последние археологические исследования указывают на другое место — Суэцкий залив. Этот длинный, узкий водоем образует северо-западный рукав Красного моря, отделяющий основную часть Египта на западе от Синайского полуострова на востоке. Известно, что глубина Суэцкого залива в среднем составляет всего 20-30 метров, а дно относительно ровное, что делает переправу гораздо более возможной.

Более того, ученые отмечают, что пересечение Суэцкого залива не просто возможно, но и уже встречалось в истории. Возле северной оконечности Красного моря сильные приливы регулярно оставляют участки морского дна полностью открытыми. В 1789 году этим воспользовался Наполеон Бонапарт, который провел небольшую группу солдат на лошадях через часть Суэцкого залива во время отлива. Но, во время прилива 3-метровые волны внезапно хлынули назад и почти смыли людей Наполеона.

Моделирование того, как Моисею удалось разделить Красное море Фото: Daily Mail

По словам доктора Брюса Паркера, бывшего главного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований, Моисей, вероятно, мог использовать эти знания о приливах, чтобы пересечь Красное море.

Впрочем, объяснение, рассматривающее лишь приливы, упускает важную деталь библейского рассказа. В Библии говорится: "Господь заставил море двигаться сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сухим, и воды разделились". Некоторые ученые теперь считают, что именно упоминание о сильном ветре является ключом к разгадке библейского чуда.

По словам океанолога из Еврейского университета в Иерусалиме, профессора Натана Палдора, когда сильный ветер дует на юг от вершины залива в течение примерно одного дня, вода выталкивается в сторону моря, таким образом, что обнажает дно, ранее покрытое водой. Расчеты профессора Палдора показывают, что ветер, дующий со скоростью от 65 до 70 километров в час с северо-запада, мог бы проложить путь для израильтян.

Противники этой теории также заметили, что в Библии говорится о том, что ветер дул с востока, тогда как расчеты Палдора указывают на северо-запад. Впрочем, своей оригинальной исследовательской работе профессор Палдор утверждает, что оригинальное еврейское описание — "Раух кадим", что может означать как северо-восточный, так и юго-восточный.

Но даже это еще не все теории. Согласно другой распространенной теории переправа на самом деле произошла в дельте Нила, в месте, известном как озеро Таннис. Основным доводом этой теории является то. Что на иврите израильтяне описываются как пересекающие "ям суф", что, хотя традиционно переводится как "Красное" море, на самом деле должно переводиться как "Тростниковое" море. Некоторые исследователи воспринимают это как отсылку на тростник, густо растущий в солоноватых водах дельты Нила.

Другая популярная теория предполагается, что переход стал возможным благодаря тому, что вода могла отступить из-за цунами. Когда землетрясение вызывает цунами, ложбина приближающейся волны утягивает воду от берега, из-за чего кажется, что прилив уходит на много сотен метров дальше, чем обычно.

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