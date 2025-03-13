Зовсім не біблійне диво: вчені з'ясували, як Мойсей міг розділити Червоне море (фото)

Дослідники розгадали загадку найбільш дива з Біблії, що вражає — тепер ми знаємо, як Мойсей насправді міг розділити море.

Related video

Момент, коли Мойсей розділив Червоне море — ключовий момент в історії як християнства, так і юдаїзм, а також одне з чудес Біблії, що найбільше вражають. Однак тепер учені вважають, що близько 3500 років тому Мойсей справді міг розділити Червоне море, але нічого чудесного в цьому не було, пише Daily Mail.

Автори нового дослідження вважають, що розгадка може полягати зовсім не в божественному втручанні, а в поєднанні дикої погоди та вдалої геології. У біблійному оповіданні Мойсей наказує водам Червоного моря розійтися достатньо для того, щоб врятуватися від Єгипту. Однак нове комп'ютерне моделювання команди з Національного центру атмосферних досліджень показує, що сильний вітер зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину, що дме з правильного напрямку, може відкрити канал завширшки в 5 кілометрів у воді. І коли ці вітри вщухли, води хлинули б назад зі швидкістю цунамі, щоб поглинути переслідувачів єгиптян.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами океанографа з Національного центру атмосферних досліджень Карла Дрюса, перехід Мойсея через Червоне море — надприродне явище, що містить природний компонент. А диво цієї історії насправді криється у виборі часу переходу.

Традиційно вважається, що перехід Мойсея через Червоне море стався в затоці Акаба — одній із найширших і найглибших ділянок Червоного моря. Ширина цієї водойми в найширшому місці становить 25 кілометрів, а середня глибина сягає близько 900 метрів, максимальна глибина — близько 1850 метрів. Через його глибоке, нерівне дно перетнути цей регіон пішки було б практично неможливо навіть за допомогою божественної сили.

Однак останні археологічні дослідження вказують на інше місце — Суецьку затоку. Ця довга, вузька водойма утворює північно-західний рукав Червоного моря, що відокремлює основну частину Єгипту на заході від Синайського півострова на сході. Відомо, що глибина Суецької затоки в середньому становить усього 20-30 метрів, а дно відносно рівне, що робить переправу набагато більш можливою.

Ба більше, вчені зазначають, що перетин Суецької затоки не просто можливий, а й уже зустрічався в історії. Біля північного краю Червоного моря сильні припливи регулярно залишають ділянки морського дна повністю відкритими. У 1789 році цим скористався Наполеон Бонапарт, який провів невелику групу солдатів на конях через частину Суецької затоки під час відливу. Але, під час припливу 3-метрові хвилі раптово хлинули назад і майже змили людей Наполеона.

Моделювання того, як Мойсею вдалося розділити Червоне море Фото: Daily Mail

За словами доктора Брюса Паркера, колишнього головного співробітника Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, Мойсей, ймовірно, міг використовувати ці знання про припливи, щоб перетнути Червоне море.

Утім, пояснення, що розглядає лише припливи, упускає важливу деталь біблійної розповіді. У Біблії йдеться: "Господь змусив море рухатися сильним східним вітром усю ніч, і зробив море сухим, і води розділилися". Деякі вчені тепер вважають, що саме згадка про сильний вітер є ключем до розгадки біблійного дива.

За словами океанолога з Єврейського університету в Єрусалимі, професора Натана Палдора, коли сильний вітер дме на південь від вершини затоки протягом приблизно одного дня, вода виштовхується в бік моря, таким чином, що оголює дно, раніше вкрите водою. Розрахунки професора Палдора показують, що вітер, який дме зі швидкістю від 65 до 70 кілометрів на годину з північного заходу, міг би прокласти шлях для ізраїльтян.

Противники цієї теорії також зауважили, що в Біблії йдеться про те, що вітер дув зі сходу, тоді як розрахунки Палдора вказують на північний захід. Утім, у своїй оригінальній дослідницькій роботі професор Палдор стверджує, що оригінальний єврейський опис — "Раух кадім", що може означати як північно-східний, так і південно-східний.

Але навіть це ще не всі теорії. Згідно з іншою поширеною теорією, переправа насправді відбулася в дельті Нілу, у місці, відомому як озеро Танніс. Основним аргументом цієї теорії є те. Що на івриті ізраїльтяни описуються як такі, що перетинають "ям суф", що, хоча традиційно перекладається як "Червоне" море, насправді має перекладатися як "Очеретяне" море. Деякі дослідники сприймають це як відсилання до очерету, що густо росте в солонуватих водах дельти Нілу.

Інша популярна теорія передбачає, що перехід став можливим завдяки тому, що вода могла відступити через цунамі. Коли землетрус викликає цунамі, улоговина хвилі, що наближається, тягне воду від берега, через що здається, що приплив йде на багато сотень метрів далі, ніж зазвичай.

Раніше Фокус писав про те, що книга, заборонена в Біблії, може змінити те, що християни вважають "істиною".