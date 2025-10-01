Одна з найдраматичніших подій на Землі: коли Червоне море перетворилося на пустелю

У новому дослідженні вчені представили переконливі докази того, що близько 6,2 мільйона років тому Червоне море повністю пересохло. Ця подія, за словами вчених, назавжди змінила водойму.

Команда з Університету науки і технологій імені короля Абдалли отримала переконливі докази того, що Червоне море повністю висохло близько 6,2 мільйона років тому, перш ніж раптово наповнилося катастрофічною повінню з Індійського океану. Результати нової роботи вчених також дозволили точно визначити час драматичної події, яка назавжди змінила Червоне море, пише PHYS.org.

Чому пересохло Червоне море?

Вчені використовували сейсмічну візуалізацію, дані про мікроскам'янілості та методи геохімічного датування і виявили, що масштабні зміни відбулися приблизно за 100 000 років — неймовірно швидко порівняно з геологічною подією. У результаті Червоне море, яке раніше з'єднувалося із Середземним морем, перетворилося на порожній, заповнений сіллю басейн. Потім потужна повінь прорвала вулканічні бар'єри, відкривши Баб-ель-Мандебську протоку і возз'єднавши Червоне море зі світовим океаном.

За словами провідного автора дослідження, доктора Тіхани Пенси, результати вказують на те, що в басейні Червоного моря сталася одна з найекстремальніших екологічних подій в історії планети. По суті, водойма повністю висохла, а потім раптово знову наповнилася водою близько 6,2 мільйона років тому. Повінь змінила басейн, відновила морські умови і встановила міцний зв'язок Червоного моря з Індійським океаном

Як Індійський океан затопив Червоне море?

За словами вчених, спочатку Червоне море було з'єднане з півночі із Середземним морем через мілководний поріг. Коли Червоне море пересохло, цей зв'язок було розірвано — на півдні Червоного моря вулканічний хребет відділяв море від Індійського океану.

Потім, близько 6,2 мільйона років тому морська вода з Індійського океану ринула через цей бар'єр, спричинивши катастрофічну повінь. Потік був настільки сильним, що прорізав підводний каньйон завдовжки 320 км — його досі видно на морському дні.

Повінь швидко заповнила улоговину, затопивши солончаки і відновивши нормальні умови морського середовища менш ніж за 100 000 років. Ця подія сталася майже за мільйон років до того, як Середземне море було заповнене знаменитим Занклейським потопом, що дало Червоному морю унікальну історію відродження.

Чому Червона міра така важлива?

Червоне море утворилося внаслідок відокремлення Аравійської плити від Африканської — ця подія почалася 30 мільйонів років тому. Червоне море утворилося в результаті відокремлення Аравійської плити від Африканської, що почалося 30 мільйонів років тому. Спочатку море являло собою вузьку рифтову долину, заповнену озерами, а потім, коли 23 мільйони років тому, його затопило Середземне море, і воно перетворилося на широку затоку.

Спочатку морське життя процвітало в регіоні, проте випаровування і погана циркуляція морської води призвели до підвищення солоності. За цим послідувало вимирання морського життя в період від 15 до 6 мільйонів років тому. Крім того, улоговина була заповнена шарами солі та гіпсу, що призвело до повного висихання Червоного моря. Катастрофічна повінь з Індійського океану відновила морське життя в Червоному морі, яке зберігається в коралових рифах досі.

За словами вчених, Червоне море — природна лабораторія для вивчення того, як насправді зародилися земні океани, накопичувалися соляні гіганти, а також взаємодії тектоніки і клімату.

