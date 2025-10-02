Более 100 000 людей полагаются на эти воды: в крупную реку скинут 45 000 галлонов радиоактивной воды

Судебное решение о сбросе 45 000 галлонов радиоактивной воды в реку Гудзон было одобрено. Федеральный судья вынес решение в пользу компании, оспаривающей запрет штата на сброс радиоактивных веществ с закрытой АЭС.

На этой неделе федеральный судья вынес решение в пользу компании Holtec International, базирующейся в Нью-Джерси, которая в прошлом году подала в суд на Нью-Йорк, оспаривая запрет штата на сброс радиоактивных веществ с закрытой АЭС "Индиан-Пойнт". Адвокаты компании утверждали, что Нью-Йорк превысил свои полномочия, приняв в августе 2023 года законопроект "спасите Гудзон", пишет Daily Mail.

Отметим, что законопроект "Спасите Гудзон" был направлен на защиту долины Гудзона от сточных вод, связанных с закрытой АЭС. Губернатор Кэти Хоукул подписала законопроект после того, как его единогласно приняли обе палаты законодательного штата. В результате закон обновил природоохранные нормы штата и установил штрафы за нарушения, направленные на защиту Гудзона.

Важность реки Гудзон заключается в том, что более 100 000 человек рассчитывают на реку Гудзон в качестве источника питьевой воды – за последние несколько десятилетий водоем также подвергся масштабной очистке, что значительно упростило задачу.

На прошлой неделе окружающий судья США Кеннет Карас постановил, что запрет штата Нью-Йорк является неконституционным, подтвердив, что лишь федеральное правительство может регулировать сбросы с выведенного из эксплуатации ядерного объекта.

Известно, что АЭС "Индиан-Пойнт" расположена к югу от Пикскилла и была окончательно закрыта в 2021 году после шестидесяти лет эксплуатации. Спустя несколько недель после закрытия объект был продан компании Holtec International, которая специализируется на демонтаже выведенных из эксплуатации атомных электростанций и обращении с отработанным ядерным топливом.

Теперь представители компании утверждают, что сбросы сточных вод находятся под контролем Комиссии по ядерному регулированию (NRC) и Агентства по охране окружающей среды США. Компания также отмечает, что контролируемые сбросы являются стандартной практикой на атомных станциях в течение десятилетий. Более того, представители компании отмечают, что Holtec не планирует немедленно сбрасывать в воды Гудзона 45 000 галлонов радиоактивной воды.

С другой стороны, критики сброса радиоактивной воды в Гудзон утверждают, что у компании есть и другие варианты. Например, воду могут хранить на месте в герметичных контейнерах. Патрик О’Брайен, директор по связям с государственными органами и коммуникациям Holtec International также заявил, что компания недовольна принятием законопроекта 2023 года, апеллируя к научным фактам, что якобы сброс отходов в воду является безопасным.

Отметим, что очищенная вода контролируется и отбирается на пробы, чтобы убедиться в ее соответствии нормативным требованиям перед сбором, а ее уровень составит лишь малую долю от общего годового лимита в 3 миллибэра, установленного Комиссией по ядерному регулированию.

С другой стороны, Гудзон – источник жизненной силы региона, источник отдыха и экономической активности, а также источник питьевой воды для сотен тысяч людей. Именно поэтому исследователи не могут допустить, чтобы он стал местом свалки радиоактивных отходов.

