Понад 100 000 людей покладаються на ці води: у велику річку скинуть 45 000 галонів радіоактивної води

Судове рішення про скидання 45 000 галонів радіоактивної води в річку Гудзон було схвалено. Федеральний суддя виніс рішення на користь компанії, яка оскаржує заборону штату на скидання радіоактивних речовин із закритої АЕС.

Цього тижня федеральний суддя виніс рішення на користь компанії Holtec International, що базується в Нью-Джерсі, яка торік подала до суду на Нью-Йорк, оскаржуючи заборону штату на скидання радіоактивних речовин із закритої АЕС "Індіан-Пойнт". Адвокати компанії стверджували, що Нью-Йорк перевищив свої повноваження, ухваливши в серпні 2023 року законопроєкт "врятуйте Гудзон", пише Daily Mail.

Зазначимо, що законопроєкт "Врятуйте Гудзон" був спрямований на захист долини Гудзона від стічних вод, пов'язаних із закритою АЕС. Губернаторка Кеті Хоукул підписала законопроєкт після того, як його одноголосно ухвалили обидві палати законодавчого штату. У результаті закон оновив природоохоронні норми штату і встановив штрафи за порушення, спрямовані на захист Гудзона.

Важливість річки Гудзон полягає в тому, що понад 100 000 людей розраховують на річку Гудзон як на джерело питної води — за останні кілька десятиліть водойма також зазнала масштабного очищення, що значно спростило завдання.

Минулого тижня навколишній суддя США Кеннет Карас постановив, що заборона штату Нью-Йорк є неконституційною, підтвердивши, що лише федеральний уряд може регулювати скиди з виведеного з експлуатації ядерного об'єкта.

Відомо, що АЕС "Індіан-Пойнт" розташована на південь від Пікскілла і була остаточно закрита у 2021 році після шістдесяти років експлуатації. Через кілька тижнів після закриття об'єкт продали компанії Holtec International, яка спеціалізується на демонтажі виведених з експлуатації атомних електростанцій і поводженні з відпрацьованим ядерним паливом.

Тепер представники компанії стверджують, що скиди стічних вод перебувають під контролем Комісії з ядерного регулювання (NRC) та Агентства з охорони навколишнього середовища США. Компанія також зазначає, що контрольовані скиди є стандартною практикою на атомних станціях протягом десятиліть. Ба більше, представники компанії зазначають, що Holtec не планує негайно скидати у води Гудзона 45 000 галонів радіоактивної води.

З іншого боку, критики скидання радіоактивної води в Гудзон стверджують, що у компанії є й інші варіанти. Наприклад, воду можуть зберігати на місці в герметичних контейнерах. Патрік О'Браєн, директор зі зв'язків із державними органами та комунікацій Holtec International також заявив, що компанія незадоволена ухваленням законопроєкту 2023 року, апелюючи до наукових фактів, що нібито скидання відходів у воду є безпечним.

Зазначимо, що очищену воду контролюють і відбирають на проби, щоб переконатися в її відповідності нормативним вимогам перед збором, а її рівень становитиме лише малу частку від загального річного ліміту в 3 міллібери, встановленого Комісією з ядерного регулювання.

З іншого боку, Гудзон — джерело життєвої сили регіону, джерело відпочинку та економічної активності, а також джерело питної води для сотень тисяч людей. Саме тому дослідники не можуть допустити, щоб він став місцем звалища радіоактивних відходів.

