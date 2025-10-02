Климатическая система Земли пошатнулась: четыре ключевых компонента теряют устойчивость

В новом исследовании ученым удалось выявить тревожные сигналы, свидетельствующие о дестабилизации четырех центральных компонентах климата. Ученые пришли к выводу, что эти важные компоненты теряют устойчивость.

В новом исследовании ученые изучили данные наблюдений и заметили, что четыре важнейших взаимосвязанных компонента климатической системы в Земли теряют устойчивость. Команде удалось выявить тревожные сигналы, свидетельствующие о дестабилизации Гренландского щита, Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC), тропических лесов Амазонки и южноамериканской муссонной системы, пишет PHYS.org.

По словам ведущего автора исследования, профессора Николаса Бурса из Мюнхенского технического университета и Потсдамского института исследований воздействия климата, теперь у ученых есть убедительные данные наблюдений, свидетельствующие о дестабилизации нескольких взаимосвязанных компонентов земной системы. Более того, все это может указывать на то, что эти системы, вероятно, приближаются к критическим порогам – их превышение может спровоцировать резкие и необратимые изменения с серьезными последствиями.

Главная проблема заключается в том, что эти климатические системы не изолированы. По сути, все они взаимодействуют друг с другом через океаны и атмосферу, что может привести к взаимодействию и обратным связям. В худшем случае это дестабилизирует их и усугубляет негативные последствия для глобальной климатической системе. В то же время эти эффекты могут скрыть истинные сигналы тревоги и еще больше затруднить прогнозирование переломных моментов.

По словам соавтора исследования, доктора Тэна Лю, в отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на отдельных компонентах земной системы, это новое исследование рассматривает их вместе как честь более крупной, взаимосвязанной системы.

Схема четырех соединенных элементов опрокидывания и сравнение соединенных и независимых элементов опрокидывания Фото: Nature Geoscience

Увы, современные климатические модели пока не способны надежно моделировать сложную динамику климатической системы Земли, но эмпирические данные предоставляют важный способ мониторинга уже происходящих изменений. В новом исследовании ученые разработали математический метод, аннулирующий восстановление систем после возмущений. Применение этого метода к эмпирическим данным выявляет продолжающуюся потерю устойчивости ключевыми компонентами земной системы.

По словам профессора Бурса, все еще не ясно, когда именно могут быть преодолены критические точки. Данные однозначно указывают на увеличение риска по мере повышения температуры. По сути, с каждой десятой градуса дополнительного потепления вероятность преодоления критической точки, как показывает исследование, возрастает.

Чтобы избежать краха климатической системы, ученые советуют сократить выбросы, а также призывают к разработке глобальной системы мониторинга для отслеживания стабильности основных компонентов земной системы. Спутниковые наблюдения, в частности, за растительностью и таянием льда, будут играть центральную роль.

