Кліматична система Землі похитнулася: чотири ключові компоненти втрачають стійкість

У новому дослідженні вченим вдалося виявити тривожні сигнали, що свідчать про дестабілізацію чотирьох центральних компонентів клімату. Вчені дійшли висновку, що ці важливі компоненти втрачають стійкість.

У новому дослідженні вчені вивчили дані спостережень і помітили, що чотири найважливіших взаємопов'язаних компоненти кліматичної системи в Землі втрачають стійкість. Команді вдалося виявити тривожні сигнали, що свідчать про дестабілізацію Гренландського щита, Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC), тропічних лісів Амазонки й південноамериканської мусонної системи, пише PHYS.org.

За словами провідного автора дослідження, професора Ніколаса Бурса з Мюнхенського технічного університету та Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, тепер у вчених є переконливі дані спостережень, які свідчать про дестабілізацію кількох взаємопов'язаних компонентів земної системи. Ба більше, все це може вказувати на те, що ці системи, ймовірно, наближаються до критичних порогів — їхнє перевищення може спровокувати різкі та незворотні зміни із серйозними наслідками.

Головна проблема полягає в тому, що ці кліматичні системи не ізольовані. По суті, всі вони взаємодіють одна з одною через океани й атмосферу, що може призвести до взаємодії та зворотних зв'язків. У гіршому випадку це дестабілізує їх і посилює негативні наслідки для глобальної кліматичної системи. Водночас ці ефекти можуть приховати справжні сигнали тривоги та ще більше ускладнити прогнозування переломних моментів.

За словами співавтора дослідження, доктора Тена Лю, на відміну від попередніх досліджень, зосереджених на окремих компонентах земної системи, це нове дослідження розглядає їх разом як честь більшої, взаємопов'язаної системи.

Схема чотирьох з'єднаних елементів перекидання та порівняння з'єднаних і незалежних елементів перекидання Фото: Nature Geoscience

На жаль, сучасні кліматичні моделі поки не здатні надійно моделювати складну динаміку кліматичної системи Землі, але емпіричні дані надають важливий спосіб моніторингу змін, що вже відбуваються. У новому дослідженні вчені розробили математичний метод, що анулює відновлення систем після збурень. Застосування цього методу до емпіричних даних виявляє триваючу втрату стійкості ключовими компонентами земної системи.

За словами професора Бурса, все ще не зрозуміло, коли саме можуть бути подолані критичні точки. Дані однозначно вказують на збільшення ризику в міру підвищення температури. По суті, з кожною десятою градуса додаткового потепління ймовірність подолання критичної точки, як показує дослідження, зростає.

Щоб уникнути краху кліматичної системи, вчені радять скоротити викиди, а також закликають до розроблення глобальної системи моніторингу для відстеження стабільності основних компонентів земної системи. Супутникові спостереження, зокрема, за рослинністю і таненням льоду, відіграватимуть центральну роль.

