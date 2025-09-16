Люди опустили руки: людство програє у боротьбі зі зміною клімату через нову загрозу

Роками вчені твердять про неминучість наслідків антропогенної зміни клімату. Але тепер нове дослідження показує, що боротьба зі зміною клімату стикається з новою загрозою — загроза вельми серйозна.

В останні десятиліття планета потерпає через антропогенний вплив: екологічні системи Землі виходять з ладу, а вчені закликають негайно реагувати на кліматичні зміни. На жаль, наука про зміну клімату — спірна тема, і тепер вчені виявили ще одну загрозу — песимісти, які вважають, що діяти вже занадто пізно, пише Live Science.

Нова загроза в боротьбі зі зміною клімату

За словами почесного професора кафедри наук про Землю і навколишнє середовище Пенсільванського університету Майкла Манна і Пітера Хотеза, декана Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора, у боротьбі з кліматичною кризою з'явилася нова масштабна загроза — кліматичний думізм.

Кліматичний думізм породжує вірусний контент у соціальних мережах, що характеризується драматичними, але непідтвердженими заявами про танення льодовикових щитів, некероване потепління і вимирання, що насувається. Дезінформаційні кампанії, спровоковані політичною та економічною протидією — як історичною, так і сучасною — призводять до того, що, попри неспростовні докази впливу діяльності людини на зміну клімату, викиди парникових газів все ще досягають піка.

Наслідки полягають у тому, що нагнітання похмурих настроїв переконує багатьох потенційних захисників клімату в тому, що боротьба зі зміною клімату — безнадійна. З іншого боку, нападки на традиційну кліматологію і вчених лише сприяють роз'єднанню, розділяючи пересічних кліматичних активістів і лідерів наукової спільноти.

Ба більше, вчені стверджують, що частина цих настроїв походить від колег-науковців, які пішли шляхом приреченості — вони стверджують, що одного лише скорочення викидів просто буде недостатньо для запобігання катастрофічному потеплінню. Наприклад, одним із яскравих прикладів може вважатися шановний британський кліматолог Кевін Андерсен, який звинуватив колег у применшенні загрози зміни клімату заради грантів.

Це звинувачення схоже на протилежне звинувачення заперечників зміни клімату, які стверджують, що кліматологи перебільшують загрозу зміни клімату для отримання грантів. У результаті деякі вчені навіть звернулися до ризикових геоінженерних схем.

Ризикова геоінженерія

На тлі цих суперечок і заяв про те, що людству не вдасться запобігти потеплінню планети на 1,5 градуса за Цельсієм, деякі науковці заявили, що нам слід звернутися до потенційно небезпечних геоінженерних проєктів.

Подібні втручання, як відомо, пов'язані як із потенційними ненавмисними наслідками, так і з так званим "моральним ризиком". Зрештою, як стверджують автори дослідження, саме найбільші забруднювачі та нафтові держави отримують вигоду від протистояння відомих учених-кліматологів.

Подібні розбіжності, за словами дослідників, лише ускладнюють боротьбу зі змінами клімату і віддаляють ймовірність розв'язання цієї проблеми в майбутньому.

