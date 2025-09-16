Люди опустили руки: человечество проигрывает в борьбе с изменением климата из-за новой угрозы

Годами ученые твердят о неизбежности последствий антропогенного изменения климата. Но теперь новое исследование показывает, что борьба с изменением климата сталкивается с новой угрозой – угроза весьма серьезна.

В последние десятилетия планета потерпает из-за антропогенного воздействия: экологические системы Земли выходят из строя, а ученые призывают незамедлительно реагировать на климатические изменения. Увы, наука об изменении климата – спорная тема, и теперь ученые обнаружили еще одну угрозу – пессимисты, считающие, что действовать уже слишком поздно, пишет Live Science.

Новая угроза в борьбе с изменением климата

По словам почетного профессора кафедры наук о Земле и окружающей среде Пенсильванского университета Майкла Манна и Питера Хотеза, декана Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора, в борьбе с климатическим кризисом появилась новая масштабная угроза – климатический думизм.

Климатический думизм порождает вирусный контент в социальных сетях, характеризующийся драматичными, но неподтвержденными заявлениями о таянии ледниковых щитов, неуправляемом потеплении и надвигающемся вымирании. Дезинформационные кампании, спровоцированные политическим и экономическим противодействием — как историческим, так и современным — приводят к тому, что, несмотря на неопровержимые доказательства влияния деятельности человека на изменение климата, выбросы парниковых газов все еще достигают пика.

Последствия заключаются в том, что нагнетание мрачных настроений убеждает многих потенциальных защитников климата в том, что борьба с изменением климата – безнадежна. С другой стороны нападки на традиционную климатологию и ученых лишь способствуют разобщению, разделяя рядовых климатических активистов и лидеров научного сообщества.

Более того, ученые утверждают, что часть этих настроений исходит от коллег-ученых, которые пошли по пути обреченности – они утверждают, что одного лишь сокращения выбросов попросту будет недостаточно для предотвращения катастрофического потепления. Например, одним из ярких примеров может считаться уважаемый британский климатолог Кевин Андерсен, обвинивший коллег в преуменьшении угрозы изменения климата ради грантов.

Это обвинение похоже на противоположное обвинение отрицателей изменения климата, утверждающих, что климатологи преувеличивают угрозу изменения климата для получения грантов. В результате некоторые ученые даже обратились к рисковым геоинженерным схемам.

Рисковая геоинженерия

На фоне этих споров и заявлений о том, что человечеству не удастся предотвратить потепление планеты на 1,5 градуса по Цельсию, некоторые ученые заявили, что нам следует обратиться к потенциально опасным геоинженерным проектам.

Подобные вмешательства, как известно, сопряжены как с потенциальными непреднамеренными последствиями, так и с так называемым "моральным риском". В конечном итоге, как утверждают авторы исследования, именно крупнейшие загрязнители и нефтяные государства получают выгоду от противостояния известных ученых-климатологов.

Подобные разногласия, по словам исследователей, лишь усложняют борьбу с изменениями климата и отдаляют вероятность решения это проблемы в будущем.

