Рисковые планы по спасению Антарктиды: ледяные щиты хотят спасти затемнением солнца и возведя занавес

Эксперты предупреждают, что спорные предложения в области геоинженерии, такие, как затемнение солнца или замедление льда, могут нанести необратимый ущерб Антарктиде. Какие еще спорные методы спасения ледяного континента предлагают ученые?

Related video

Группа из более чем 40 ученых бьет тревогу в связи с рискованными геоинженерными проектами, рассматриваемыми на Северном и Южном полюсах. В новой статье международная группа ученых предупредила, что подобные концепции, как затемнение солнца и возведение морских завес, могут нанести непоправимый ущерб хрупким ледяным средам, пишет Daily Mail.

Авторы статьи отмечают, что озвученные идеи являются безумными, требуют больших затрат, нереализуемые, а также могут иметь опасные побочные эффекты.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Геоинженерия как способ защиты Арктики и Антарктиды

Геоинженерия – масштабное управление экологическими процессами, влияющими на климат планеты, в попытке замедлить глобальное потепление Земли. Отметим, что геоженерные проекты сегодня находятся на разных стадиях реализации по всему миру, не только в полярных регионах. Однако те, что рассматриваются в Арктике и Антарктиде, вызывают особую тревогу ученых, поскольку направлены на "нетронутые" и "малоизученные" места.

По словам ведущего автора новой статьи, профессора Мартина Зигерта из Эксетерского университета, эти идеи имеют благие намерения, но они, увы, несовершенны. Предполагается, что реализация любого из этих проектов, вероятно, обернется против полярных регионов. О каких же проектах идет речь?

Затемнение солнца

Проект затемнения солнца, официально известное как стратосферная аэрозольная инженерия, как правило, включает в себя выброс мельчайших частиц диоксида серы (SO2) в стратосферу с помощью самолетов для отражения солнечного света.

Попадая в стратосферу, диоксид серы образует сульфатные аэрозоли, отражающие солнечный свет, которые, как считается, оказывают охлаждающий эффект, аналогичный эффекту крупного извержения вулкана.

Однако в высоких концентрациях диоксид серы может вызывать тошноту, рвоту, боли в желудке и коррозионное повреждение дыхательных путей и легких. С другой стороны этот проект не будет возможен круглый год из-за зимней темноты и может иметь нежелательные и непреднамеренные последствия, такие как загрязнение воздуха.

С другой стороны, для распыления аэрозолей потребуются воздушные шары, дирижабли и даже артиллерия – простыми словами, проект требует больших затрат.

Возведение морской завесы

Менее известный, но не менее рисковый проект полярной геоинженерии, предложенный учеными, известен как "морские завесы". Морские завесы – гигантские искусственные сооружения, которые будут размещаться под водой, чтобы предотвратить подъем теплой воды к шельфовым ледникам.

Авторы идеи утверждают, что морские завесы в Арктике и Антарктиде помогут предотвратить таяние шельфовых ледников и снизят угрозу повышения уровня моря. С другой стороны, авторы новой статьи предупреждают, что реализация такой морской завесы "чрезвычайно сложна", а ее размер может превысить грузоподъемность судов, способных перевезти ее. Сама завеса может негативно повлиять на циркуляцию воды, например, ухудшить доставку питательных веществ для подводной жизни, а также загрязнить воду, в зависимости от ее состава.

Стеклянные шарики

Антарктический и арктический морской лед невероятно важен, поскольку его белизна отражает солнечный свет, способствуя сохранению прохлады в регионах. Без этого ледяного покрова обнажаются темные участки океана, которые поглощают солнечный свет, а не отражают его, что, в свою очередь, еще больше ускоряет таяние льда.

В качестве альтернативного решения проблемы ученые предложили рассыпать полые стеклянные шарики по арктическому морскому льду для увеличения количества отражаемого света. Однако использование стеклянные шариков вызывает серьезные опасения. В частности, зоопланктон — микроскопические морские водоросли, находящиеся в самом низу морской пищевой цепи — может принять эти шарики за пищу.

Также потребуется огромное количество стеклянных шариков – около 360 мегатонн в год, что эквивалентно годовому мировому производству пластика.

Удобрение океана

Эта идея предполагает добавление питательных веществ, чаще всего железа, в верхние слои океана для стимуляции роста микроскопических организмов, известных как фитопланктон.

Фитопланктону необходимы такие ключевые элементы, как железо, для роста, поэтому было предложено добавлять железо в области с его дефицитом для стимуляции роста фитопланктона. Однако фитопланктон также нуждается в углекислом газе для роста, который ему пришлось бы поглощать из окружающего воздуха, тем самым удаляя парниковый газ из атмосферы, согласно теории.

Авторы статьи опасаются, что подобное изменение баланса питательных веществ в океане может нарушить пищевые цепи и создать "мертвые зоны", где уровень кислорода слишком низок для поддержания жизни других организмов. Некоторые виды фитопланктона вырабатывают токсины, способные нанести вред морским обитателям, а также людям и их питомцам.

Увеличение толщины морского льда

Утолщение морского льда – теоретически более простая идея, при которой арктический морской лед искусственно утолщается для противодействия его таянию. Некоторые ученые предположили, что морской лед можно утолщить, закачивая морскую воду либо на поверхность льда, где она замерзнет, либо в воздух, где она выпадет на лед в виде снега.

Некоторые исследования показывали, что таким образом удастся утолщить морской лед примерно на 1 метр. Однако для покрытия всего 10 процентов Северного Ледовитого океана потребуется 10 миллионов таких насосов, а для покрытия всей Арктики — 100 миллионов. Кроме того, чтобы этот метод был хоть сколько-нибудь эффективным, его необходимо было бы задействовать "практически немедленно", что, по мнению ученых, маловероятно.

Замедление льда

Эта концепция предполагает бурение ледяных щитов для увеличения трения у их основания – авторы статьи считают метод радикальным вмешательством, подобным трепанации черепа.

По мнению некоторых исследователей, это может снизить давление воды и скорость выноса льда из ледяных щитов в океан, что способствует повышению уровня мирового океана. Однако бурение может привести к загрязнению под поверхностью и повлиять на "чувствительные подледниковые экосистемы и биоразнообразие".

Напомним, ранее мы писали о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде скрыта загадочная структура возрастом 500 млн лет.