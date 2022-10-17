Катастрофы не избежать. Стеклянные шарики, призванные замедлить таяние Арктики, лишь ускорили его

Еще в 2018 году ученые предложили использовать крохотные полые стеклянные шарики, чтобы замедлить таяние морского льда. В новом исследовании ученые доказали, что эта идея — провальная.

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Основная задача ученых в ближайшие десятилетия — найти способ замедлить или обратить вспять климатические изменения. В 2018 году группа ученых предложила совершенно дикую идею — использовать крохотные стеклянные шарики, чтобы замедлить таяние льдов Арктики. Увы, идея оказалась провальной, пишет Science Alert.

Исследования, основанные на спутниковых данных, показывают, что морской лед Арктики тает с чудовищной скоростью. Менее чем через 30 лет, летом 2050 года, морской лед в этом регионе может исчезнуть полностью — последствия будут разрушительными для всей планеты.

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Ученые то и дело придумывают различные способы замедлить скорость таяния льда. Так, в 2018 году группа ученых предложила использовать в борьбе с климатическим кризисом крошечные полые стеклянные шарики — предполагалось, что сферы толщиной в человеческий волос, распыленные на арктический лед, должны осветлить его поверхность и тем самым замедлить скорость его таяния. Увы, все оказалось намного сложнее.

В новом исследовании ученые смоделировали, как слой таких крохотных стеклянных шариков на арктическом льду в действительности повлияет на скорость таяния льда — эффект равно противоположный желаемому. Ученые обнаружили, что мы не только не добьемся желаемого эффекта, но и значительно ускорим скорость таяния ледников.

Группа ученых из Геофизического института Фэрбенкса Университета Аляски и Вашингтонского университета, проверили теорию о том, что слой стеклянных шариков может увеличить отражательную способность ледников и толщину арктического льда. В своих исследованиях ученые учли изменения солнечной энергии в восьми состояниях морского льда Арктики, а не только тонкий морской лед, как это было в исследованиях 2018 года.

Стивен Уоррен и Мелинда Вебстер учли сезонные покрытия снегом и талой водой, солнечный свет на уровне моря и в верхних слоях атмосферы, облачный покров и взаимодействие шариков с солнечным светом. Ученые выяснили, что слой крохотных шариков в действительности может увеличить отражательную способность тонкого льда, однако эффект будет минимальным.

Дело в том, что тонкий лед в основном образуется летом и зимой, в этот период солнечного света и так немного. В то же время весной большая часть морского льда покрыта ярко-белым глубоким снегом, уже обладающим высокой отражающей способностью. Ученые выяснили, что наличие слоя стеклянных сфер по сути лишь затемнит поверхность морского льда в этот период, а значит будет иметь обратный эффект от желаемого.

Уорен и Вебстер также считают, что несмотря на то, что крохотные шарики отражают большую часть света, тонкий слой микросфер все же поглощает около 10% энергии солнечных лучей. А этого, увы, достаточно, чтобы ускорить таяние ледников Арктики.

Ранее Фокус писал о еще одном проекте по предотвращению климатического кризиса — ученые надеются накрыть Землю аэрозольным куполом. Однако не все исследователи согласны, что это хорошая идея.