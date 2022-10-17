Катастрофи не уникнути. Скляні кульки, покликані сповільнити танення Арктики, лише прискорили його.

Ще у 2018 році вчені запропонували використовувати крихітні порожнисті скляні кульки, щоб уповільнити танення морського льоду. У новому дослідженні вчені довели, що ця ідея є провальною.

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Основне завдання вчених у найближчі десятиліття — знайти спосіб уповільнити або повернути назад кліматичні зміни. У 2018 році група вчених запропонувала дику ідею — використовувати крихітні скляні кульки, щоб уповільнити танення льодів Арктики. На жаль, ідея виявилася провальною, пише Science Alert.

Дослідження, засновані на супутникових даних, показують, що морський лід Арктики тане з жахливою швидкістю. Менш ніж за 30 років, влітку 2050 року, морський лід у цьому регіоні може зникнути повністю — наслідки будуть руйнівними для всієї планети.

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Вчені постійно вигадують різні способи уповільнити швидкість танення льоду. Так, у 2018 році група вчених запропонувала використати у боротьбі з кліматичною кризою крихітні порожнисті скляні кульки — передбачалося, що сфери завтовшки в людське волосся, розпорошені на арктичний лід, мають освітлити його поверхню і тим самим уповільнити швидкість його танення. На жаль, все виявилося набагато складнішим.

У новому дослідженні вчені змоделювали, як шар таких крихітних скляних кульок на арктичному льоду насправді вплине на швидкість танення льоду — ефект протилежний бажаному. Вчені виявили, що ми не тільки не досягнемо бажаного ефекту, а й значно прискоримо швидкість танення льодовиків.

Група вчених з Геофізичного інституту Фербенкса Університету Аляски та Вашингтонського університету перевірили теорію про те, що шар скляних кульок може збільшити відбивну здатність льодовиків і товщину арктичного льоду. У своїх дослідженнях вчені врахували зміни сонячної енергії у восьми станах морського льоду Арктики, а не лише тонкий морський лід, як це було у дослідженнях 2018 року.

Стівен Воррен та Мелінда Вебстер врахували сезонні покриття снігом та талою водою, сонячне світло на рівні моря та у верхніх шарах атмосфери, хмарний покрив та взаємодію кульок із сонячним світлом. Вчені з'ясували, що шар крихітних кульок насправді може збільшити відбивну здатність тонкого льоду, проте ефект буде мінімальним.

Річ у тому, що тонкий лід в основному утворюється влітку та взимку, у цей період сонячного світла і так небагато. Водночас навесні більша частина морського льоду вкрита яскраво-білим глибоким снігом, що вже володіє високою відбивальною здатністю. Вчені з'ясували, що наявність шару скляних сфер по суті лише затемнить поверхню морського льоду в цей період, а отже, матиме зворотний ефект від бажаного.

Уорен і Вебстер також вважають, що попри те, що крихітні кульки відбивають більшу частину світу, тонкий шар мікросфер все ж таки поглинає близько 10% енергії сонячних променів. А цього, на жаль, достатньо, щоб прискорити танення льодовиків Арктики.

Раніше Фокус писав про ще один проєкт із запобігання кліматичній кризі — вчені сподіваються накрити Землю аерозольним куполом. Однак не всі дослідники погоджуються, що це гарна ідея.