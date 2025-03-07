Суровое напоминание человечеству: уровень мирового морского льда достиг тревожного минимума

Наблюдения показывают, что в прошлом месяце морской ледяной покров планеты достиг рекордно низкого уровня.

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Годами ученые предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а уровень мирового морского льда теперь достиг рекордно низкого уровня. Основной причиной называют глобальное потепление, нарушающее целевой показатель Парижского соглашения в 1,5 °C, пишет Live Science.

Ученые зафиксировали, что в феврале 2025 года наблюдался самый низкий уровень мирового морского ледяного покрова, что является суровым напоминанием о том, как быстро нагревается наша планета. Морской лед представляет собой замерзшую воду, плавающую на поверхности океана.

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По мере того как планета нагревается, количество морского льда лишь уменьшается. В феврале 2025 года морской лед вокруг полюсов достиг "исторического минимума" в сравнении с предыдущими февралями за всю историю наблюдений с 1979 года.

По словам стратегического руководителя по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджесс, одним из последствий глобального потепления является потеря морского льда, а рекордно низкий или почти рекордно низкий морской ледовый покров на обоих полюсах привел к тому, что глобальный морской ледовый покров достиг исторического минимума.

Ученые считают, что потеря морского льда способна вызвать целый каскад неблагоприятных воздействий на окружающую среду, в том числе и людей. Таяние также может ускорить глобальное потепление Земли, поскольку темные воды океана отражают меньше солнечного света, чем яркий лед.

Исследователи годами следят за морским ледяным покровом и глобальной температурой океана, используя измерения со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру. В прошлом месяце ученые уже заявили, что январь 2025 года уже стал самым теплым январем за всю историю наблюдений, несмотря на то, что Земля вошла в более холодную фазу Ла-Нинья. В последнем отчете было показано, что февраль 2025 года стал третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений.

Температура колеблется из года в год, поэтому изменение климата не означает, что каждый новый месяц гарантированно побьет рекорды. Однако существует четкая общая тенденция, что планета становится все теплее и теплее. Прошлый год уже стал первым полным годом, когда глобальная температура превысила 1,5 °C, а также оказался самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Наблюдения также показывают, что не все части Земли теплеют с одинаковой скоростью. И все же изменение климата угрожает миллиардам людей во всем мире. Последствия глобального потепления включают в себя подпитку лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений, разрушающие дома; повышение уровня моря, угрожающее выживанию прибрежных сообществ; и высыхание сельскохозяйственных земель, которое подрывает нашу способность производить продукты питания.

Ранее Фокус писал о том, что Арктика потеряла чудовищное количество льда: ученые недосчитались 1,29 млн км² площади.