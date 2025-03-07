Суворе нагадування людству: рівень світового морського льоду досяг тривожного мінімуму

Спостереження показують, що минулого місяця морський крижаний покрив планети досяг рекордно низького рівня.

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Роками вчені попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: у результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а рівень світового морського льоду тепер досяг рекордно низького рівня. Основною причиною називають глобальне потепління, що порушує цільовий показник Паризької угоди в 1,5 °C, пише Live Science.

Учені зафіксували, що в лютому 2025 року спостерігався найнижчий рівень світового морського крижаного покриву, що є суворим нагадуванням про те, як швидко нагрівається наша планета. Морський лід являє собою замерзлу воду, що плаває на поверхні океану.

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У міру того як планета нагрівається, кількість морського льоду лише зменшується. У лютому 2025 року морський лід навколо полюсів досяг "історичного мінімуму", як порівняти з попередніми лютими за всю історію спостережень із 1979 року.

За словами стратегічного керівника з клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманти Берджесс, одним із наслідків глобального потепління є втрата морського льоду, а рекордно низький або майже рекордно низький морський льодовий покрив на обох полюсах призвів до того, що глобальний морський льодовий покрив досяг історичного мінімуму.

Учені вважають, що втрата морського льоду здатна спричинити цілий каскад несприятливих впливів на навколишнє середовище, зокрема й людей. Танення також може прискорити глобальне потепління Землі, оскільки темні води океану відбивають менше сонячного світла, ніж яскравий лід.

Дослідники роками стежать за морським крижаним покривом і глобальною температурою океану, використовуючи виміри із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу. Минулого місяця вчені вже заявили, що січень 2025 року вже став найтеплішим січнем за всю історію спостережень, попри те, що Земля увійшла в більш холодну фазу Ла-Нінья. В останньому звіті було показано, що лютий 2025 року став третім найтеплішим лютим за всю історію спостережень.

Температура коливається з року в рік, тому зміна клімату не означає, що кожен новий місяць гарантовано поб'є рекорди. Однак існує чітка загальна тенденція, що планета стає дедалі теплішою і теплішою. Минулий рік уже став першим повним роком, коли глобальна температура перевищила 1,5 °C, а також виявився найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Спостереження також показують, що не всі частини Землі теплішають з однаковою швидкістю. І все ж зміна клімату загрожує мільярдам людей у всьому світі. Наслідки глобального потепління містять підживлення лісових пожеж та інших екстремальних погодних явищ, що руйнують будинки; підвищення рівня моря, що загрожує виживанню прибережних спільнот; і висихання сільськогосподарських земель, яке підриває нашу здатність виробляти харчі.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика втратила жахливу кількість льоду: вчені недорахувалися 1,29 млн км² площі.