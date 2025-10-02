Самолет будущего с экранами вместо окон: представлена революционная модель (видео)

Американская компания Otto Aviation представила уникальный бизнес-джет Phantom 3500. Презентация состоялась на авиасалоне в Париже.

Как сообщает The Sun, главной особенностью самолета стало полное отсутствие обычных окон. Вместо них в салоне установлены гигантские экраны от стены до стены.

"Эти дисплеи показывают все, что происходит снаружи, в режиме реального времени", — пояснил главный исполнительный директор Otto Aviation Пол Тау.

Он добавил, что такой дизайн не только выглядит футуристично, но и помогает экономить топливо. Благодаря отсутствию окон самолет имеет идеальную обтекаемую форму.

Инженеры компании утверждают о впечатляющей эффективности модели. Phantom 3500 расходует на 60% меньше топлива, чем обычные самолеты такого же класса.

Характеристики самолета

Это стало возможным благодаря специальной системе, разработанной с участием искусственного интеллекта. Она оптимизирует поток воздуха вокруг самолета во время полета.

Экологичность — еще одна сильная сторона новинки. При использовании специального экотоплива выбросы вредных веществ уменьшаются на 90%.

Внутри самолет предлагает комфортное пространство для девяти пассажиров. Высота салона составляет два метра, что позволяет свободно передвигаться.

Изнутри самолет полон высокотехнологичных инноваций

"Мы хотели создать не просто самолет, а мобильный офис или гостиную", — отметил Тау.

Мобильный офис

Компания уже объявила о своих дальнейших планах. Штаб-квартиру перенесут в Джексонвилль, а в новое производство инвестируют £340 млн (17 млрд грн).

Первые тестовые полеты запланированы на 2027 год

Первые тестовые полеты запланированы на 2027 год. А к 2030 году самолет должен получить все необходимые сертификаты и начать перевозить пассажиров.

