В российском "Шереметьево" столкнулись пассажирские самолеты: все подробности

Самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина, врезался в Superjet 100 авиакомпании "Россия". В итоге оба самолета отстранили от полетов.

Инцидент произошел вечером 24 сентября в московском аэропорту "Шереметьево". РосСМИ сообщили, что самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина, "произвел касание" с самолетом Superjet 100 авиакомпании "Россия", который направлялся в Санкт-Петербург, при подготовке к вылету.

Но на фото видно, что "касание" серьезно повредило хвост самолета, буквально вспоров обшивку. Также сообщается, что у китайского лайнера сломано крыло.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили, что самолет другой авиакомпании "совершил касание крылом руля направления воздушного судна, что привело к повреждениям".

На борту Superjet рейса FV6097 находились 84 пассажира и 5 членов экипажа. После столкновения их эвакуировали и спустя некоторое время пересадили на резервный самолет. Он вылетел из Шереметьево в Санкт-Петербург с опозданием на три часа.

На борту Airbus A330 рейса HU7986 из Пекина находилось 264 пассажира, а также члены экипажа. После происшествия самолет был отстранен от полетов и направлен на технический осмотр. Вылет должен быть выполнен на резервном борту. Часть пассажиров китайской авиакомпании сообщала о переносе вылета и необходимости ночевки в Москве. Hainan Airlines официальных комментариев не предоставила.

Ситуация была классифицирована как авиационное событие без последствий для жизни и здоровья людей. Возгорания или утечек топлива не зафиксировано.

