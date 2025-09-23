Три метра до катастрофы: во Франции едва не столкнулись два самолета, полные пассажиров

Самолет тунисской компании Nouvelair пролетел всего в трех метрах от лайнера EasyJet в Ницце. Пилот и пассажиры услышали "ужасающий рев" двигателей, прежде, чем поняли, что чудом избежали столкновения.

Шум исходил от приближающегося самолета тунисской авиакомпании Nouvelair, которому пришлось включить полную мощность, чтобы не врезаться в другой самолет. Считается, что это было одно из самых близких сближений двух пассажирских самолетов за последние десятилетия, пишет Daily Mail.

Один самолет едва не врезался в другой, который готовился к взлету

Пилот EasyJet сообщил пассажирам, что самолеты находились на расстоянии всего трех метров. Оказалось, что пилоты тунисского аэробуса по ошибке попытались приземлиться не на той взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ниццы, который имеет две параллельные взлетно-посадочные полосы, расположенные очень близко друг к другу. Инцидент произошел в ночь на 22 сентября, но официально о нем сообщили только сейчас.

Шел сильный дождь, в каждом из самолетов было около 300 пассажиров.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро подтвердил, что потенциально катастрофического столкновения между двумя авиакомпаниями "едва удалось избежать".

Пилоты тунисского самолета Nouvelair подверглись критике со стороны руководства аэропорта, которое обвинило их в случившемся.

Они сказали: "Похоже, пилот Nouvelair допустил ошибку".

Пилоты рейса EasyJet 4706 в Нант были настолько потрясены инцидентом, что решили не продолжать полет.

29-летний Эрар, пассажир рейса EasyJet, рассказал журналистом, что капитан "был в шоке", когда покинул кабину экипажа.

Оба самолета были задержаны, поскольку следователи изучают записи полетов. Бюро по управлению воздушными судами (BEA) объявило это "серьезным инцидентом".

