Три метри до катастрофи: у Франції ледь не зіткнулися два літаки, повні пасажирів

Літак туніської компанії Nouvelair пролетів усього за три метри від лайнера EasyJet у Ніцці. Пілот і пасажири почули "жахливий рев" двигунів, перш ніж зрозуміли, що дивом уникли зіткнення.

Шум виходив від наближення літака туніської авіакомпанії Nouvelair, якому довелося ввімкнути повну потужність, щоб не врізатися в інший літак. Вважається, що це було одне з найближчих зближень двох пасажирських літаків за останні десятиліття, пише Daily Mail.

Один літак ледь не врізався в інший, який готувався до зльоту

Пілот EasyJet повідомив пасажирам, що літаки перебували на відстані лише трьох метрів. Виявилося, що пілоти туніського аеробуса помилково спробували приземлитися не на тій злітно-посадковій смузі в аеропорту Ніцци, який має дві паралельні злітно-посадкові смуги, розташовані дуже близько одна до одної. Інцидент стався в ніч на 22 вересня, але офіційно про нього повідомили тільки зараз.

Йшов сильний дощ, у кожному з літаків було близько 300 пасажирів.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро підтвердив, що потенційно катастрофічного зіткнення між двома авіакомпаніями "ледь вдалося уникнути".

Пілоти туніського літака Nouvelair зазнали критики з боку керівництва аеропорту, яке звинуватило їх у трагедії.

Вони сказали: "Схоже, пілот Nouvelair припустився помилки".

Пілоти рейсу EasyJet 4706 до Нанта були настільки вражені інцидентом, що вирішили не продовжувати політ.

29-річний Ерар, пасажир рейсу EasyJet, розповів журналістам, що капітан "був у шоці", коли покинув кабіну екіпажу.

Обидва літаки були затримані, оскільки слідчі вивчають записи польотів. Бюро з управління повітряними суднами (BEA) оголосило це "серйозним інцидентом".

