Едва не задел высотки: в Москве во время атаки дронов низко пролетел грузовой борт (видео)
Во время атаки БПЛА на Москву вечером 22 сентября грузовой авиалайнер пролетел над российской столицей на низкой высоте. В сети публикуют кадры пролета самолета над жилыми многоэтажками и предполагают, что так он пытался избежать дронов.
Предположительно, грузовой авиалайнер пролетел во время атаки дронов на столицу РФ над "Новой Москвой", сообщает российское медиа ASTRA. Так называются территории, которые были присоединены к городу в ходе расширения в 2012 году.
На видео можно увидеть борт над крышами многоэтажек. Авторы сообщения предположили, что авиалайнер пролетел на низкой высоте над жилыми домами во время закрытия аэропорта "Шереметьево".
Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 20:40 сообщила о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства из-за введения сигнала "Ковер". Пассажиров предупредили об увеличении времени ожидания рейсов "в целях обеспечения безопасности" и возможных изменениях в расписании полетов. При этом в аэропорту заявляли, что ситуация в пассажирских терминалах остается спокойной.
Атака БПЛА на Москву: детали
О том, что Москву атакуют БПЛА, городской голова Сергей Собянин сообщил вечером 22 сентября. Он заявил о якобы успешном уничтожении 9 беспилотников. Местные паблики сообщали о закрытии неба над российской столицей и объявлении плана "Ковер", однако в "Росавиации" опровергали эту информацию и уверяли, что аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты.
Очевидец рассказал в сети, куда мог прилететь дрон в Москве во время атаки 22 сентября. Он предположил, что удару подверглась подстанция.