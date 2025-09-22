Москву атакуют БПЛА: прозвучало не менее 10 взрывов, объявлен план "Ковер"

Вечером 22 сентября прогремело по меньшей мере 10 взрывов в Москве. Городской голова российской столицы Сергей Собянин заявил, что над городом работает ПВО.

Небо над Москвой закрыто, в аэропортах объявлен план "Ковер". О взрывах в девяти районах Москвы сообщает российское медиа Baza.

Небо над Москвой по данным Flightradar24 Фото: скриншот

По данным российских пабликов, взрывы раздавались в районах Солнцево, Царицыно, Очаково, Павелецкая, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки и Хорошевская.

Медиа Baza сообщило также о полном закрытии неба над Москвой и объявлении в московских аэропортах плана "Ковер", в частности задержку девяти рейсов в Шереметьево, шести — во Внуково, и еще трех — в Домодедово.

По состоянию на 19:40 Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, атаковавших Москву. По его словам, повреждений предварительно нет, а на местах работают экстренные службы.

Новость дополняется...