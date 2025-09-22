Москву атакують БПЛА: пролунало щонайменше 10 вибухів, оголошено план "Килим"

Ввечері 22 вересня пролунало щонайменше 10 вибухів у Москві. Міський голова російської столиці Сергій Собянін заявив, що над містом працює ППО.

Related video

Небо над Москвою закрито, в аеропортах оголошено план "Килим". Про вибухи в дев'яти районах Москви повідомляє російське медіа Baza.

Небо над Москвою за даними Flightradar24 Фото: скриншот

За даними російських пабліків, вибухи лунали в районах Солнцево, Царицино, Очаково, Павелецька, Південне Бутово, Чертаново, Кунцево, Нові Черьомушки та Хорошівська. Telegram-канал "Осторожно, Москва" з посиланням на повідомлення місцевих жителів стверджує, що в Одинцівському районі Підмосков'я, а також у столичних районах Коньково, Кузьминки, Чертаново і в центрі чули щонайменше 10 звуків, схожих на вибухи.

Медіа Baza повідомило також про повне закриття неба над Москвою та оголошення в московських аеропортах плану "Килим", зокрема затримку дев'яти рейсів у Шереметьєво, шести — у Внуково, та ще трьох — у Домодедово. При цьому в "Росавіації" спростовують інформацію про закриття аеропортів московського регіону. Там стверджують, що відправлення і приймання літаків триває, проте посилено "моніторинг за роботою авіатранспорту в регіоні".

Станом на 19:40 Сергій Собянін заявив про знищення семи безпілотників, що атакували Москву. За його словами, пошкоджень попередньо немає, а на місцях працюють екстрені служби. Близько 20:00 мер Москви повідомив про збиття ще двох безпілотників.

Новина доповнюється…