Вибухи у Форосі: які наслідки ударів по об'єктах РФ у Криму, — ЗСУ (відео)

Вибухи в Криму подають сигнал управлінцям Росії, які могли потрапити під удар дронів Збройних сил України, вважає очільник Ради резервістів ЗСУ. Водночас прильоти означають, що засоби ураження України обійшли засоби радіоелектронної боротьби, яких не менше, ніж під Москвою навколо Кремля.

У розважальному закладі у Форосі, по якому, згідно з попередніми даними, вдарили дрони, могла перебувати "партноменклатура" РФ, пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 каналу". Будуть наслідки ще й інформаційні, оскільки на південному березі Криму є відчутна кількість така званих "дач ФСБ", а місцевість важлива для президента РФ Володимира Путіна. Росіяни намагатимуться приховати влучання, адже під ударом, наприклад, міг опинитись і командний пункт, який займається війною в Україні.

Вибухи в Криму - Тимочко про удар по Форосу 22 вересня

Тимочко нагадав, що до вибуху у Форосі в ніч на 22 вересня місцевий розважальний дійсно оголосив, що проводить закритий захід для "важливих людей". Поки не ясно, хто саме міг постраждати, але це вплине на оточення Путіна, вважає він.

"Так що це дуже суттєво вплине і на російську політичну чи партноменклатуру, яка там знаходиться надалі десь не збиратися чи збиратися. Це буде болюче питання для них", — пролунало на відео.

На південному березі Криму розташовані "дачі ФСБ", а також "дачі Путіна, гектари виноградників та інші закриті зони", додав Тимочко. У цих точках могли бути знешкоджені представники російської військової еліти. При цьому раніше вже не разі були удари по кримських об'єктах ЗС РФ: якщо стався приліт по одному з таких об'єктів, це може вплинути на ситуацію на південному відрізку фронту в Україні.

"Удар в плані інформаційному, а також в плані дестабілізації на пропагандистському ворожому полі, дуже і дуже вагомий. Усі знають, який пієтет Путін має до Криму. В будь-якому випадку розуміємо, що там збиралася, аналізувалася на цих дачах і оброблялася інформація з цього південного напрямку", — пояснив Тимочко.

Вибухи в Криму - кадри влучань в районі Форосу 22 вересня Фото: з відкритих джерел

Вибухи в Криму — деталі

Зранку 22 вересня в Telegram з'явилось повідомлення OSINT-аналітиків "Кіберборошна" у Telegram, які уточнили дані про влучання. Дослідники провели геолокацію кадрів з вибухом і заявили, що вони пролунали у напрямку селища Санаторного. Тим часом санаторій ім. Терлецького та Foros Hall (закритий на важливу подію) розташовані з протилежного боку від цих точок. Тобто автор фото з вибухом перебував у точці 44.3962561,33.8073702 та, ймовірно, бачив атаку та займання у районі Яхт-хаусу "Форос" у Санаторному.

Вибухи в Криму - геолокація прильотів у Форосі 22 вересня Фото: Telegram / КіберБорошно

Вибухи в Криму - місцерозташування важливих об'єктів у Форосі Фото: Google Maps

Тим часом на карті військових об'єктів РФ у Криму, створеному "Радіо Свобода", вказано, що східніше та західніше Фороса розташовані військові об'єкти РФ та обладнання РЛС, які не впорались з дронами ЗСУ. Західніше — база берегової оборони "Об'єкт-100" та 2-й дивізіон БРК "Утес" (мис Айя, 12,8 км), східніше — місце дислокації Радіолокаційної роти ППО (10-11 км).

Зазначимо, в ніч на 22 вересня жителі Криму поскаржились на вибухи на південному узбережжі. Згодом представники окупаційної влади заявили, що дійсно відбулась атака повітряних засобів ураження у районі Фороса: є поранені та руйнування.

Нагадуємо, зранку представники партизанського руху "Крымский ветер" написали, що від вибуху в Криму міг постраждати очільник окупаційної адміністрації окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.