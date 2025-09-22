Взрывы в Форосе: какие последствия ударов по объектам РФ в Крыму, — ВСУ (видео)

Взрывы в Крыму подают сигнал управленцам России, которые могли попасть под удар дронов Вооруженных сил Украины, считает глава Совета резервистов ВСУ. В то же время прилеты означают, что средства поражения Украины обошли средства радиоэлектронной борьбы, которых не меньше, чем под Москвой вокруг Кремля.

Related video

В развлекательном заведении в Форосе, по которому, согласно предварительным данным, ударили дроны, могла находиться "партноменклатура" РФ, пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 канала". Будут последствия еще и информационные, поскольку на южном берегу Крыма есть ощутимое количество так называемых "дач ФСБ", а местность важна для президента РФ Владимира Путина. Россияне будут пытаться скрыть попадание, ведь под ударом, например, мог оказаться и командный пункт, который занимается войной в Украине.

Взрывы в Крыму — Тимочко об ударе по Форосу 22 сентября

Тимочко напомнил, что до взрыва в Форосе в ночь на 22 сентября местный развлекательный действительно объявил, что проводит закрытое мероприятие для "важных людей". Пока не ясно, кто именно мог пострадать, но это повлияет на окружение Путина, считает он.

"Так что это очень существенно повлияет и на российскую политическую или партноменклатуру, которая там находится в дальнейшем где-то не собираться или собираться. Это будет болезненный вопрос для них", — прозвучало на видео.

На южном берегу Крыма расположены "дачи ФСБ", а также "дачи Путина, гектары виноградников и другие закрытые зоны", добавил Тимочко. В этих точках могли быть обезврежены представители российской военной элиты. При этом ранее уже не раз были удары по крымским объектам ВС РФ: если произошел прилет по одному из таких объектов, это может повлиять на ситуацию на южном отрезке фронта в Украине.

"Удар в плане информационном, а также в плане дестабилизации на пропагандистском вражеском поле, очень и очень значимый. Все знают, какой пиетет Путин имеет к Крыму. В любом случае понимаем, что там собиралась, анализировалась на этих дачах и обрабатывалась информация с этого южного направления", — пояснил Тимочко.

Взрывы в Крыму — кадры попаданий в районе Фороса 22 сентября Фото: из открытых источников

Взрывы в Крыму — детали

Утром 22 сентября в Telegram появилось сообщение OSINT-аналитиков "Киберборошна" в Telegram, которые уточнили данные о попадании. Исследователи провели геолокацию кадров со взрывом и заявили, что они прозвучали в направлении поселка Санаторного. Между тем санаторий им. Терлецкого и Foros Hall (закрытый на важное событие) расположены с противоположной стороны от этих точек. То есть автор фото со взрывом находился в точке 44.3962561,33.8073702 и, вероятно, видел атаку и возгорание в районе Яхт-хауса "Форос" в Санаторном, написали OSINTери/

Взрывы в Крыму — геолокация прилетов в Форосе 22 сентября Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы в Крыму — месторасположение важных объектов в Форосе Фото: Google Maps

Между тем на карте военных объектов РФ в Крыму, созданной "Радио Свобода", указано, что восточнее и западнее Фороса расположены военные объекты РФ и оборудование РЛС, которые не справились с дронами ВСУ. Западнее — база береговой обороны "Объект-100" и 2-й дивизион БРК "Утес" (мыс Айя, 12,8 км), восточнее — место дислокации Радиолокационной роты ПВО (10-11 км).

Отметим, в ночь на 22 сентября жители Крыма пожаловались на взрывы на южном побережье. Впоследствии представители оккупационных властей заявили, что действительно состоялась атака воздушных средств поражения в районе Фороса: есть раненые и разрушения.

Напоминаем, утром представители партизанского движения "Крымский ветер" написали, что от взрыва в Крыму мог пострадать глава оккупационной администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.