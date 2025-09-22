Ледь не зачепив висотки: у Москві під час атаки дронів низько пролетів вантажний борт (відео)

Під час атаки БПЛА на Москву ввечері 22 вересня вантажний авіалайнер пролетів над російською столицею на низькій висоті. В мережі публікують кадри прольоту літака над житловими багатоповерхівками та припускають, що так він намагався уникнути дронів.

Імовірно, вантажний авіалайнер пролетів під час атаки дронів на столицю РФ над "Новою Москвою", повідомляє російське медіа ASTRA. Так називаються території, які були приєднані до міста в ході розширення у 2012 році.

На відео можна побачити борт над дахами багатоповерхівок. Автори допису припустили, що авіалайнер пролетів на низькій висоті над житловими будинками під час закриття аеропорту "Шереметьєво".

Пресслужба аеропорту "Шереметьєво" станом на 20:40 повідомила про запровадження тимчасових обмежень у периметрі повітряного простору через введення сигналу "Килим". Пасажирів попередили про збільшення часу очікування рейсів "з метою забезпечення безпеки" і можливі зміни в розкладі польотів. При цьому в аеропорту заявляли, що ситуація в пасажирських терміналах лишається спокійною.

Атака БПЛА на Москву: деталі

Про те, що Москву атакують БПЛА, міський голова Сергій Собянін повідомив увечері 22 вересня. Він заявив про нібито успішне знищення 9 безпілотників. Місцеві пабліки повідомляли про закриття неба над російською столицею й оголошення плану "Килим", однак у "Росавіації" спростовували цю інформацію та запевняли, що аеропорти продовжують приймати та відправляти літаки.

Очевидець розповів у мережі, куди міг прилетіти дрон у Москві під час атаки 22 вересня. Він припустив, що удару зазнала підстанція.