"Мільйон машин їде": очевидець показав, куди міг прилетіти дрон у Москві (відео)

Увечері 22 вересня Москву атакували безпілотники. У соцмережах очевидець розповів, що, можливо, прилетіло по підстанції.

На кадрах, опублікованих Telegram-каналом "Реальная война", голос за кадром констатує, імовірно, удар дрона, а також каже, що до місця атаки їдуть спецтранспорт і автомобілі Слідчого комітету.

"Мільйон машин їде", — каже чоловік, додавши, що спостерігатиме за тим, що відбувається.

Тим часом мер російської столиці Сергій Собянін відзвітував про успішне збиття дронів.

"Силами ППО Міноборони знищено сім безпілотних засобів, які атакували Москву. За попередньою інформацією, пошкоджень немає. Екстрені служби працюють на місцях", — написав він у Telegram.

За 20 хвилин він додав, що знищено ще два БПЛА, підкресливши, що жодних пошкоджень немає.

Фото: Скриншот

Зі свого боку Telegram-канал Shot повідомив, що в столиці РФ запроваджено план "Ковер".

"План "Ковер" запроваджено у столичному Шереметьєво. Попередньо, через українські БПЛА в небі. До цієї години затримуються 11 рейсів і 1 скасовано", — ідеться в повідомленні.

У Москві діє режим "Килим" Фото: Скриншот

У РИА Новости уточнили, що перенесено 13 рейсів на виліт, 6 скасовано, на приліт затримуються 40 рейсів.

Нагадаємо, які райони Москви зазнали атаки безпілотників.

Також повідомлялося, що напередодні ЗСУ вдарили по санаторію "Форос" у Криму, де любить відпочивати Путін.

У ЗМІ з'явилася інформація, що там міг загинути гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Однак пізніше колаборант заявив, що живий і здоровий.