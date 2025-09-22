"Утік" від дронів ЗСУ: колаборанта Володимира Сальдо знайшли в МЗС РФ (фото)

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо не був у санаторії "Форос" під час удару безпілотниками. Він підписував "угоду" з урядом Нікарагуа.

Володимир Сальдо "перебуває в доброму здоров'ї" в Москві, повідомив агентству ТАСС прес-секретар колаборанта Володимир Василенко.

"Губернатор Херсонської області Володимир Сальдо перебуває в доброму здоров'ї і наразі перебуває в Москві", — цитують його пропагандисти.

Крім цього, вдень 22 вересня Сальдо заявляв про поранення чотирьох мешканців Херсонської області за минулу добу і звинуватив у цьому українських військових.

Можлива загибель Володимира Сальдо: що сталося?

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про ймовірну появу колаборанта Володимира Сальдо в санаторії Форос у Севастополі в момент удару безпілотниками.

Приліт був 21 вересня близько 19.30, відомо, що там перебували "дуже важливі гості". Ресторан FOROS HALL закривали на спецобслуговування.

Після цього в мережі поширювалися чутки про його можливу загибель Сальдо. Цю версію підігріло мовчання колаборанта в соцмережах, але після обіду вийшли фотографії чиновника під час візиту до Москви.

У МЗС Росії за участю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова він підписував угоду між Херсонською областю та урядом Нікарагуа "про торговельно-економічне співробітництво".

"Взаємовигідна торгівля і розвиток економічних зв'язків принесуть користь і Херсонській області, і нашим партнерам... Світ набагато ширший за колективний Захід, і дедалі більше країн обирають працювати разом із Росією", — висловив він упевненість.

Нагадаємо, Володимир Сальдо нещодавно був у Мінську, його зустрів президент Білорусі Олександр Лукашенко зі словами "Живий!"

Глава окупаційної адміністрації наполягав на приналежності Херсона до Росії. Він згадав про "референдум", який окупанти провели в захоплених регіонах.