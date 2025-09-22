"Убежал" от дронов ВСУ: коллаборанта Владимира Сальдо нашли в МИД РФ (фото)

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо не был в санатории "Форос" во время удара беспилотниками. Он подписывал "соглашение" с правительством Никарагуа.

Владимир Сальдо "пребывает в добром здравии" в Москве, сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь коллаборанта Владимир Василенко.

"Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и в данный момент находится в Москве", — цитируют его пропагандисты.

Кроме этого, днем 22 сентября Сальдо заявлял о ранениях четырех жителей Херсонской области за прошедшие сутки и обвинил в этом украинских военных.

Возможная гибель Владимира Сальдо: что произошло?

Отметим, что ранее появилась информация о вероятном появлении коллаборанта Владимира Сальдо в санатории Форос в Севастополе в момент удара беспилотниками.

Прилет был 21 сентября около 19.30, известно, что там пребывали "очень важные гости". Ресторан FOROS HALL закрывали на спецобслуживание.

После этого в сети распространялись слухи о его возможной гибели Сальдо. Данную версию подогрело молчание коллаборанта в соцсетях, но после обеда вышли фотографии чиновника во время визита в Москву.

В МИД России при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова он подписывал соглашение между Херсонской областью и правительством Никарагуа "о торгово-экономическом сотрудничестве".

"Взаимовыгодная торговля и развитие экономических связей принесут пользу и Херсонской области, и нашим партнерам… Мир гораздо шире коллективного Запада, и все больше стран выбирают работать вместе с Россией", — высказал он уверенность.

Напомним, Владимир Сальдо недавно был в Минске, его встретил президент Беларуси Александр Лукашенко со словами "Живой!"

Глава оккупационной администрации настаивал на принадлежности Херсона к России. Он вспомнил о "референдуме", который оккупанты провели в захваченных регионах.