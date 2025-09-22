"Миллион машин едет": очевидец показал, куда мог прилететь дрон в Москве (видео)

Вечером 22 сентября Москву атаковали беспилотники. В соцсетях очевидец рассказал, что, возможно, прилетело по подстанции.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Реальная война", голос за кадром констатирует предположительно удар дрона, а также говорит, что к месту атаки едут спецтранспорт и автомобили Следственного комитета.

"Миллион машин едет", – говорит мужчина, добавив, что будет наблюдать за происходящим.

Тем временем мэр российской столицы Сергей Собянин отчитался об успешном сбитии дронов.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", – написал он в Telegram.

Спустя 20 минут он добавил, что уничтожены еще два БПЛА, подчеркнув, что никаких повреждений нет.

Фото: Скриншот

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что в столице РФ введен план "Ковер".

"План "Ковер" введен в столичном Шереметьево. Предварительно, из-за украинских БПЛА в небе. К этому часу задерживаются 11 рейсов и 1 отменен", – говорится в сообщении.

В Москве действует режим "Ковер" Фото: Скриншот

В РИА Новости уточнили, что перенесено 13 рейсов на вылет, 6 отменены, на прилет задерживаются 40 рейсов.

Напомним, какие районы Москвы подверглись атаке беспилотников.

Также сообщалось, что накануне ВСУ ударили по санаторию "Форос" в Крыму, где любит отдыхать Путин.

В СМИ появилась информация, что там мог погибнуть гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. Однако позже колаборант заявил, что жив и здоров.