У російському "Шереметьєво" зіткнулися пасажирські літаки: усі подробиці

Літак Airbus A330 авіакомпанії Hainan Airlines, який прилетів із Пекіна, врізався в Superjet 100 авіакомпанії "Россия". У підсумку обидва літаки відсторонили від польотів.

Інцидент стався ввечері 24 вересня в московському аеропорту "Шереметьєво". РосЗМІ повідомили, що літак Airbus A330 авіакомпанії Hainan Airlines, який прилетів із Пекіна, "здійснив дотик" до літака Superjet 100 авіакомпанії "Россия", що прямував до Санкт-Петербурга, під час підготовки до вильоту.

Але на фото видно, що "дотик" серйозно пошкодив хвіст літака, буквально розпоровши обшивку. Також повідомляється, що у китайського лайнера зламано крило.

У пресслужбі авіакомпанії "Россия" повідомили, що літак іншої авіакомпанії "здійснив дотик крилом керма напрямку повітряного судна, що призвело до пошкоджень".

На борту Superjet рейсу FV6097 перебували 84 пасажири і 5 членів екіпажу. Після зіткнення їх евакуювали і через деякий час пересадили на резервний літак. Він вилетів із Шереметьєва до Санкт-Петербурга із запізненням на три години.

На борту Airbus A330 рейсу HU7986 з Пекіна перебувало 264 пасажири, а також члени екіпажу. Після події літак було відсторонено від польотів і направлено на технічний огляд. Виліт має бути виконано на резервному борту. Частина пасажирів китайської авіакомпанії повідомляла про перенесення вильоту і необхідність ночівлі в Москві. Hainan Airlines офіційних коментарів не надала.

Ситуацію було класифіковано як авіаційну подію без наслідків для життя і здоров'я людей. Загоряння або витоків палива не зафіксовано.

Нагадаємо, в аеропорту Ніцци також сталася небезпечна ситуація на злітній смузі. Один літак ледь не сів просто на інший, вони розминулися за три метри.

А під час атаки БПЛА на Москву ввечері 22 вересня вантажний авіалайнер пролетів над російською столицею на низькій висоті. Військовий літак буквально мало не зачепив багатоповерхові будинки.