Літак майбутнього з екранами замість вікон: представлено революційну модель (відео)

Американська компанія Otto Aviation представила унікальний бізнес-джет Phantom 3500. Презентація відбулася на авіасалоні у Парижі.

Related video

Як повідомляє The Sun, головною особливістю літака стала повна відсутність звичайних вікон. Замість них у салоні встановлені гігантські екрани від стіни до стіни.

"Ці дисплеї показують все, що відбувається зовні, у режимі реального часу", — пояснив головний виконавчий директор Otto Aviation Пол Тау.

Він додав, що такий дизайн не лише виглядає футуристично, але й допомагає економити паливо. Завдяки відсутності вікон літак має ідеальну обтічну форму.

Інженери компанії стверджують про разючу ефективність моделі. Phantom 3500 витрачає на 60% менше палива, ніж звичайні літаки такого ж класу.

Характеристики літака

Це стало можливим завдяки спеціальній системі, розробленій за участі штучного інтелекту. Вона оптимізує потік повітря навколо літака під час польоту.

Екологічність – ще одна сильна сторона новинки. Під час використання спеціального екопалива викиди шкідливих речовин зменшуються на 90%.

Всередині літак пропонує комфортний простір для дев'яти пасажирів. Висота салону становить два метри, що дає змогу вільно пересуватися.

Зсередини літак сповнений високотехнологічних інновацій Фото: Скриншот

"Ми хотіли створити не просто літак, а мобільний офіс або вітальню", – зазначив Тау.

Мобільний офіс Фото: Скриншот

Компанія вже оголосила про свої подальші плани. Штаб-квартиру перенесуть до Джексонвіллу, а у нове виробництво інвестують £340 млн (17 млрд грн).

Перші тестові польоти заплановані на 2027 рік

Перші тестові польоти заплановані на 2027 рік. А до 2030 року літак має отримати всі необхідні сертифікати і почати перевозити пасажирів.

Як повідомляв Фокус, у російському "Шереметьєво" нещодавно зіткнулися пасажирські літаки.

Фокус також писав, що Путін може збити пасажирський літак над Європою.