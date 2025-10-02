Навсегда изменил медицину: в почве острова Пасхи найден препарат против старения

В отдаленных почвах острова Пасхи более полувека тому ученые наткнулись на бактерию, которая навсегда изменила медицину. Открытие также стало началом создания препарата стоимостью в миллионы долларов.

Рапамицин, также известный как сиролимус – мощный иммунодепрессант, широко используемый в современной медицине. Он также играет важную роль к трансплантации органов, помогая пациентам избежать отторжения, подавляя естественный иммунный ответ организма, пишет IFLScience.

Открытие было сделано на острове Пасхи в 1964 году, когда в отдаленных почвах острова была найдена бактерия, навсегда изменившая медицину и положившая начало созданию препарата стоимостью в несколько миллионов долларов.

Известно, что рапамицин используется не только в трансплантологии, а также в:

лечении некоторых видов рака;

демонстрирует потенциал в неврологических расстройствах.

Кроме того, есть данные, позволяющие предположить, что рапамицин может стать универсальным препаратом против старения, способным продлить жизнь. Огромный потенциал препарата отражается в его рыночной стоимости. В 2024 году мировая стоимость сиролимуса составляла 328 миллионов долларов, но, по некоторым прогнозам, к 2033 году она может превысить 522 миллиона долларов.

Несмотря на то, что сегодня препарат известен во всем мире и стоит невероятное количество денег, начало его пути было весьма скромным. Впервые бактерии были найдены в 1964 году, когда канадская научная экспедиция прибыла на таинственный остров в Тихом океане, известный как Рапа-Нуи, или остров Пасхи.

Тогда ученые направились на остров для изучения его биосферы. В то время планируемое строительство аэропорта грозило подвергнуть одно из самых отдаленных человеческих сообществ в мире воздействию инвазивных видов и чужеродных патогенов. Целью команды было задокументировать уникальную экосистему острова, прежде чем она будет безвозвратно изменена.

Одной из находок стала бактерия Streptomyces hygroscopicus, выделенная из образцов почвы. Ученые обнаружили, что бактерия вырабатывает несколько химических соединений или ферментов, в том числе впервые выделенный в 1972 году рапамицин, обладающий антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Ученые продолжили исследования и обнаружили еще больше свойств рапамицина. Результаты исследований показывают, что препарат также может ингибировать белок mTOR, который играет центральную роль в регуляции роста клеток, метаболизма и иммунных реакций. Снижая активность mTOR, рапамицин подавляет иммунную систему, что делает его бесценным средством для предотвращения отторжения органов. Этот же механизм также замедляет старение клеток, уменьшает воспаление и обещает эффективность в борьбе с некоторыми видами рака.

