Назавжди змінив медицину: у ґрунті острова Пасхи знайдено препарат проти старіння

У віддалених ґрунтах острова Пасхи понад півстоліття тому вчені натрапили на бактерію, яка назавжди змінила медицину. Відкриття також стало початком створення препарату вартістю в мільйони доларів.

Рапаміцин, також відомий як сиролімус, — потужний імунодепресант, широко використовуваний у сучасній медицині. Він також відіграє важливу роль до трансплантації органів, допомагаючи пацієнтам уникнути відторгнення, пригнічуючи природну імунну відповідь організму, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено на острові Пасхи 1964 року, коли у віддалених ґрунтах острова було знайдено бактерію, яка назавжди змінила медицину і поклала початок створенню препарату вартістю в кілька мільйонів доларів.

Відомо, що рапаміцин використовують не тільки в трансплантології, а також у трансплантології:

лікуванні деяких видів раку;

демонструє потенціал у неврологічних розладах.

Крім того, є дані, які дають змогу припустити, що рапаміцин може стати універсальним препаратом проти старіння, здатним продовжити життя. Величезний потенціал препарату відбивається в його ринковій вартості. У 2024 році світова вартість сиролімусу становила 328 мільйонів доларів, але, за деякими прогнозами, до 2033 року вона може перевищити 522 мільйони доларів.

Попри те, що сьогодні препарат відомий в усьому світі й коштує неймовірну кількість грошей, початок його шляху був вельми скромним. Уперше бактерії були знайдені 1964 року, коли канадська наукова експедиція прибула на таємничий острів у Тихому океані, відомий як Рапа-Нуї, або острів Пасхи.

Тоді вчені вирушили на острів для вивчення його біосфери. На той час заплановане будівництво аеропорту загрожувало піддати одну з найвіддаленіших людських спільнот у світі впливу інвазивних видів і чужорідних патогенів. Метою команди було задокументувати унікальну екосистему острова, перш ніж її буде безповоротно змінено.

Однією зі знахідок стала бактерія Streptomyces hygroscopicus, виділена зі зразків ґрунту. Вчені виявили, що бактерія виробляє кілька хімічних сполук або ферментів, зокрема вперше виділений 1972 року рапаміцин, що має антибактеріальні та протигрибкові властивості.

Вчені продовжили дослідження і виявили ще більше властивостей рапаміцину. Результати досліджень показують, що препарат також може інгібувати білок mTOR, який відіграє центральну роль у регуляції росту клітин, метаболізму та імунних реакцій. Знижуючи активність mTOR, рапаміцин пригнічує імунну систему, що робить його неоціненним засобом для запобігання відторгнення органів. Цей самий механізм також уповільнює старіння клітин, зменшує запалення та обіцяє ефективність у боротьбі з деякими видами раку.

