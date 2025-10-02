Падение гиганта: крупнейший в мире айсберг умирает в Южном океане

Исследователи NASA показали уникальные кадры крушения крупнейшего айсберга в мире. На кадрах видно, как гигантская глыба дна проживает свои последние дни в Южном океане.

Крупнейший айсберг на планете, известный как А23а, откололся от Антарктиды в 1986 году и десятилетиями оставался на мели, прежде чем начал бурное движение на север. Спутники NASA отслеживали его медленное разрушение: гигантская глыба льда медленно разрушалась на айсберги поменьше, некоторые из них опасно дрейфуют по морским путям, пишет SciTechDaily.

Как и множество айсбергов для него, дрейфующие от Антарктиды в Южную Атлантику, айсберг А23а медленно распадается с приходом весны в Южном полушарии. Это событие примечательно тем, что оно знаменует собой приближающийся конец одного из самых больших и долговечных айсбергов в истории наблюдений.

11 сентября 2025 года спутник НАСА Terra сделал снимок с помощью прибора MODIS, запечатлевший постепенное разрушение айсберга А23а. В тот момент площадь гигантской глыбы льда составила чуть более 1500 квадратных километров – это делало его вторым по величине айсбергом в мире, находившимся на плаву. Однако, по словам ученых, огромный айсберг уже потерял почти две трети своей первоначальной площади с тех пор, как несколько лет назад начал движение на север из Антарктиды.

На спутниковых снимках можно заметить массивные фрагменты, отделившиеся от А-23а: на момент получения снимка площадь одного отколовшегося фрагмента составляла 324 квадратных километра, а другого – 344 квадратных километра. Отметим, что эти распады были впервые обнаружены в ходе спутниковых наблюдений Яном Лизером из Бюро метеорологии Австралии и Кристофером Шуманом из Мэрилендского университета. Позже эти выводы были подтверждены другими учеными.

По словам Лизера, отслеживание огромных фрагментов айсбергов не составляет проблемы, тогда как отщепление более мелких и средних айсбергов, которые могут дрейфовать далеко от своего источника и попадать в морские пути.

До того как айсберг А23а начал распадаться, он пережил долгий путь: отколовшись от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, затем он провел десятилетия прикрепленным к морскому дну. В начале 2020-х годов он откололся и начал дрейфовать на север. В марте 2024 года он попал во вращающийся океанический вихрь в проливе Дрейка, после чего, выйдя из него, снова застрял — на этот раз на мелководном прибрежном шельфе к югу от острова Южная Георгия в мае 2025 года. Освободившись вновь, айсберг дрейфовал к своему нынешнему местоположению к северу от острова – здесь, как считается, он встретит свой конец.

