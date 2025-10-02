Падіння гіганта: найбільший у світі айсберг помирає в Південному океані

Дослідники NASA показали унікальні кадри краху найбільшого айсберга у світі. На кадрах видно, як гігантська брила дна проживає свої останні дні в Південному океані.

Найбільший айсберг на планеті, відомий як А23а, відколовся від Антарктиди 1986 року і десятиліттями залишався на мілині, перш ніж почав бурхливий рух на північ. Супутники NASA відстежували його повільне руйнування: гігантська брила льоду повільно руйнувалася на менші айсберги, деякі з них небезпечно дрейфують морськими шляхами, пише SciTechDaily.

Як і безліч айсбергів для нього, що дрейфують від Антарктиди в Південну Атлантику, айсберг А23а повільно розпадається з приходом весни в Південній півкулі. Ця подія примітна тим, що вона знаменує собою наближення кінця одного з найбільших і найдовговічніших айсбергів в історії спостережень.

11 вересня 2025 року супутник НАСА Terra зробив знімок за допомогою приладу MODIS, що зафіксував поступове руйнування айсберга А23а. На той момент площа гігантської брили льоду становила трохи більше ніж 1500 квадратних кілометрів — це робило його другим за величиною айсбергом у світі, що перебував на плаву. Однак, за словами вчених, величезний айсберг уже втратив майже дві третини своєї початкової площі відтоді, як кілька років тому почав рух на північ з Антарктиди.

На супутникових знімках можна помітити масивні фрагменти, що відокремилися від А23а: на момент отримання знімка площа одного фрагмента, що відколовся, становила 324 квадратних кілометри, а іншого — 344 квадратних кілометри. Зазначимо, що ці розпади були вперше виявлені під час супутникових спостережень Яном Лізером із Бюро метеорології Австралії та Крістофером Шуманом із Мерилендського університету. Пізніше ці висновки були підтверджені іншими вченими.

За словами Лізера, відстеження величезних фрагментів айсбергів не є проблемою, тоді як відщеплення дрібніших і середніх айсбергів, які можуть дрейфувати далеко від свого джерела і потрапляти в морські шляхи.

До того як айсберг А23а почав розпадатися, він пережив довгий шлях: відколовшись від шельфового льодовика Фільхнера 1986 року, потім він провів десятиліття прикріпленим до морського дна. На початку 2020-х років він відколовся і почав дрейфувати на північ. У березні 2024 року він потрапив в обертовий океанічний вихор у протоці Дрейка, після чого, вийшовши з нього, знову застряг — цього разу на мілководному прибережному шельфі на південь від острова Південна Георгія в травні 2025 року. Звільнившись знову, айсберг дрейфував до свого нинішнього місця розташування на північ від острова — тут, як вважається, він зустріне свій кінець.

