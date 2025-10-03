Арктика преподнесла неожиданный сюрприз: что-то странное происходит здесь с углеродом зимой

Десятилетиями ученые изучают углеродный цикл Земли, в том числе и в арктических регионах. Ранее исследования в основном были сосредоточены на том, как меняются запасы углерода весной и летом, но теперь команда изучила, что происходит зимой.

Не секрет, что океан содержит гигантские запасы углерода – гораздо больше, чем все наземные растения и почва. Ранее ученые изучали эти запасы углерода весной и летом, однако в новом исследовании они сосредоточились на изучении того, что происходит зимой, пишет PHYS.org.

Океан сдержит большое количество растворенного органического вещества, полученного из растений и животных, а также содержащее большое количество углерода. Растворенное органическое вещество (РОВ) – огромный резервуар углерода, гораздо больший, чем все растения и почва на суше. Он также играет роль в снижении уровня углекислого газа в атмосфере, а, следовательно, в регулировании земного климата.

В свою очередь изменение климата, а особенно потепление арктических океанов, также может изменить то, как углерод в РОВ хранится и высвобождается. По словам соавтора исследования, научного сотрудника Марии Гваделупе Дигернес, ранее ученые концентрировались на изучении условий в Арктике весной и летом. Но теперь ученые сосредоточились на том, чтобы понять, что происходит в растворенным органическим веществом зимой, особенно в северных районах Баренцева моря.

В новом исследовании ученые использовали передовые химические методы, такие как масс-спектрометрия, чтобы изучить как количество РОВ, так и его распределение в арктических регионах в течение года. Они также проанализировали, как меняется состав этого вещества и результаты показали нечто удивительное.

Ранее предполагалось, что зима – "мертвое время" для растворенного органического вещества, но это не совсем так. На самом деле результаты указывают, что этот материал становится гораздо более стабильным в конце зимы и начале весны. Простыми словами, это означает, что микробам легче разлагать.

В ходе исследования ученые изучили воды фьорда Тромсе и обнаружили, что размер частиц также уменьшился. Таким образом, органические частицы распадаются даже сильнее, чем в другое время года. Другими словами, зимой растворенное органическое вещество разлагается легче, чем летом и оно образует более мелкие частицы.

Авторы исследования отмечают, что понимание этого цикла важно для того, как запасы углерода могут меняться со временем, особенно по мере потепления климата. Это является доказательством того, что углеродный цикл активен даже зимой.

Отметим, что до сих пор это не было известно наверняка. Результаты также важны, поскольку океан становится теплее, а, следовательно, весь баланс может измениться. Более теплые моря также означают, что сезонные колебания, вероятно, также могут меняться. Увы, ученые не знают, к каким последствиям это может привести в будущем.

