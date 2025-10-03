Арктика піднесла несподіваний сюрприз: щось дивне відбувається тут із вуглецем узимку

Десятиліттями вчені вивчають вуглецевий цикл Землі, зокрема і в арктичних регіонах. Раніше дослідження здебільшого були зосереджені на тому, як змінюються запаси вуглецю навесні й влітку, але тепер команда вивчила, що відбувається взимку.

Не секрет, що океан містить гігантські запаси вуглецю — набагато більші, ніж усі наземні рослини та ґрунт. Раніше вчені вивчали ці запаси вуглецю навесні та влітку, проте в новому дослідженні вони зосередилися на вивченні того, що відбувається взимку, пише PHYS.org.

Океан містить велику кількість розчиненої органічної речовини, отриманої з рослин і тварин, а також велику кількість вуглецю. Розчинена органічна речовина (РОР) — величезний резервуар вуглецю, набагато більший, ніж усі рослини й ґрунт на суші. Вона також відіграє роль у зниженні рівня вуглекислого газу в атмосфері, а отже, в регулюванні земного клімату.

Зі свого боку зміна клімату, а особливо потепління арктичних океанів, також може змінити те, як вуглець у РОР зберігається і вивільняється. За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Марії Гваделупе Дігернес, раніше вчені концентрувалися на вивченні умов в Арктиці навесні та влітку. Але тепер вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, що відбувається в розчиненою органічною речовиною взимку, особливо в північних районах Баренцевого моря.

У новому дослідженні вчені використовували передові хімічні методи, такі як мас-спектрометрія, щоб вивчити як кількість РОР, так і його розподіл в арктичних регіонах протягом року. Вони також проаналізували, як змінюється склад цієї речовини та результати показали щось дивовижне.

Раніше передбачалося, що зима — "мертвий час" для розчиненої органічної речовини, але це не зовсім так. Насправді результати вказують, що цей матеріал стає набагато стабільнішим наприкінці зими та на початку весни. Простими словами, це означає, що мікробам легше розкладати.

Під час дослідження вчені вивчили води фіорду Тромсе і виявили, що розмір частинок також зменшився. Таким чином, органічні частинки розпадаються навіть сильніше, ніж в іншу пору року. Іншими словами, взимку розчинена органічна речовина розкладається легше, ніж влітку, і вона утворює більш дрібні частинки.

Автори дослідження зазначають, що розуміння цього циклу важливе для того, як запаси вуглецю можуть змінюватися з часом, особливо в міру потепління клімату. Це є доказом того, що вуглецевий цикл активний навіть узимку.

Зазначимо, що досі це не було відомо напевно. Результати також важливі, оскільки океан стає теплішим, а отже, весь баланс може змінитися. Тепліші моря також означають, що сезонні коливання, ймовірно, також можуть змінюватися. На жаль, вчені не знають, до яких наслідків це може призвести в майбутньому.

