От гладиаторов до имитаций морских сражений: какими были главные спортивные события древнего мира

Увлечение общественности спортивными событиями имеет глубокие корни, уходящие корнями в тысячелетия. Люди издавна собирались, чтобы отпраздновать спортивные достижения или попасть на соревнования и зрелищные события, такие как Олимпийские игры.

Хотя Олимпийские игры, проводившиеся в Олимпии, являются самыми известными, они были частью более широкого цикла событий, включавшего Пифийские игры, Истмийские игры и Немейские игры. На каждых из них вручали различные венки — оливковые, лавровые, сельдерейные или сосновые — как символы чести, пишет Phys.org.

Спортсменов, которые победили во всех четырех соревнованиях в течение одного цикла, называли периодониками. Такие фигуры, как Эрготель из Гимеры в V веке до н. э., достигали этого признания не один раз.

Эти фестивали были не просто соревнованиями — они были социальными собраниями. Древние источники описывают толпу, болеющую с безудержным энтузиазмом. Дион Хрисостом отмечал, что люди приходили как ради спортсменов, так и ради пиров, а Филострат описывал, как зрители подскакивали со своих мест, махали одеждой и обнимались от радости, когда спортсмен побеждал.

Древний афинский философ Исократ когда-то заметил, что "Многие города считают тех, кто достигает успеха в спортивных соревнованиях, достойными большей награды, чем тех, кто благодаря упорным размышлениям и усилиям открывает что-то полезное".

Другие зрелища также очаровывали древний мир. Греки сосредотачивались на легкой атлетике и конных скачках, а римляне отдавали предпочтение боям и масштабным зрелищам.

Историк Тацит записал, как император Клавдий однажды устроил морскую битву на озере Фуцинус, в которой приняли участие 19 000 человек, а огромные толпы со всей Италии собрались, чтобы увидеть это зрелище.

Хотя современная публика уже не собирается на соревнованиях на жизнь и смерть, коллективный восторг от просмотра выступлений талантливых артистов на большой сцене остается таким же сильным, как и в древности.

