Космический телескоп Уэбб восемь раз доказал, что Эйнштейн был прав (фото)

На новых фотографиях показаны восемь примеров гравитационного линзирования. Это явление впервые предсказал Альберт Эйнштейн более 100 лет назад.

Когда астрономы с помощью телескопов наблюдают за Вселенной, они могут увидеть странный космический эффект – гравитационное линзирование. Он превращает массивные галактики в естественные увеличительные стекла. Благодаря гравитационному линзированию очень далекие галактики выглядят как дуга или кольцо. На новых фотографиях космического телескопа Уэбб как раз и видны восемь таких галактик, пишет Live Science.

Более 100 лет назад Альберт Эйнштейн предсказал, что массивные объекты, например, галактики, искривляют пространство вокруг себя. Когда свет от более далекой галактики проходит через это искривленное пространство, его траектория меняется. Таким образом свет далекой галактики, который искажается гравитацией более близкой галактики, превращает первую в дугу или кольцо. Последнее искажения света получило название кольцо Эйнштейна.

С помощью гравитационного линзирования астрономы могут увидеть очень далекие галактики, которые невозможно увидеть другим способом. Более близкие галактики выступают в качестве увеличительного стекла, которое усиливает свет очень далеких галактик. Также эти линзирующие галактики позволяют измерить массу более далеких объектов, а также получить косвенное наблюдение за темной материей, которая невидима напрямую. Эта материя видна только благодаря своему гравитационному влиянию на обычную материю.

Астрономы с помощью телескопа Уэбб провели наблюдение за более чем 42 000 галактик и обнаружили более 400 колец Эйнштейна. Восемь из представленных изображений являются одними из самых впечатляющих из всей выборки.

Возможно, наиболее впечатляющим является второе изображение сверху. Там показана галактика COSJ100024+015334, которая благодаря гравитационному линзированию представляет собой идеальное кольцо. Астрономы увидели эту галактику такой, какой она была 12,8 млрд лет назад, то есть через 1 млрд лет после Большого взрыва.

Фотографии некоторых галактик уже делал космический телескоп Хаббл, но инфракрасные приборы телескопа Уэбб позволили увидеть детали, которые до сих пор были полностью скрыты. Также астрономы обнаружили неизвестные ранее галактики.

Кольца Эйнштейна позволяют астрономам изучать строительные блоки галактик, звездные скопления, а также звезды, которые взрываются сверхновой. Эти данные показывают, как формировались галактики и как темная материя формировала космос в начале истории Вселенной.

