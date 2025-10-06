Космічний телескоп Вебб вісім разів довів, що Ейнштейн мав рацію (фото)

На нових фотографіях показано вісім прикладів гравітаційного лінзування. Це явище вперше передбачив Альберт Ейнштейн понад 100 років тому.

Related video

Коли астрономи за допомогою телескопів спостерігають за Всесвітом, вони можуть побачити дивний космічний ефект — гравітаційне лінзування. Він перетворює масивні галактики на природне збільшувальне скло. Завдяки гравітаційному лінзуванню дуже далекі галактики виглядають як дуга або кільце. На нових фотографіях космічного телескопа Вебб якраз і видно вісім таких галактик, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад 100 років тому Альберт Ейнштейн передбачив, що масивні об'єкти, наприклад, галактики, викривляють простір навколо себе. Коли світло від більш далекої галактики проходить через цей викривлений простір, його траєкторія змінюється. Таким чином світло далекої галактики, яке спотворюється гравітацією ближчої галактики, перетворює першу на дугу або кільце. Останнє спотворення світла отримало назву кільце Ейнштейна.

За допомогою гравітаційного лінзування астрономи можуть побачити дуже далекі галактики, які неможливо побачити іншим способом. Ближчі галактики виступають як збільшувальне скло, яке підсилює світло дуже далеких галактик. Також ці лінзуючі галактики дають змогу виміряти масу більш далеких об'єктів, а також отримати непряме спостереження за темною матерією, яка невидима безпосередньо. Цю матерію видно тільки завдяки своєму гравітаційному впливу на звичайну матерію.

Астрономи за допомогою телескопа Вебб провели спостереження за більш ніж 42 000 галактик і виявили понад 400 кілець Ейнштейна. Вісім із представлених зображень є одними з найбільш вражаючих з усієї вибірки.

Вісім із представлених зображень є одними з найбільш вражаючих з усієї вибірки Фото: solar-system

Можливо, найбільш вражаючим є друге зображення зверху. Там показана галактика COSJ100024+015334, яка завдяки гравітаційному лінзуванню являє собою ідеальне кільце. Астрономи побачили цю галактику такою, якою вона була 12,8 млрд років тому, тобто через 1 млрд років після Великого вибуху.

Фотографії деяких галактик уже робив космічний телескоп Габбл, але інфрачервоні прилади телескопа Вебб дали змогу побачити деталі, які досі були повністю приховані. Також астрономи виявили невідомі раніше галактики.

Кільця Ейнштейна дають змогу астрономам вивчати будівельні блоки галактик, зоряні скупчення, а також зірки, які вибухають надновою. Ці дані показують, як формувалися галактики і як темна матерія формувала космос на початку історії Всесвіту.

Як уже писав Фокус, 102 роки тому завдяки Едвіну Габблу вчені дізналися, що Всесвіт виглядає інакше. Хаббл виявив нову зірку, яка зіграла ключову роль у доказі того, що Всесвіт не обмежується галактикою Чумацький Шлях.

Також Фокус писав про те, що компанія зі США представила новий спосіб доставки вантажів по всій планеті всього за 60 хвилин. Створено спеціальний космічний транспортний засіб, який переміщається в 20 разів швидше швидкості звуку.