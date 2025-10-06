В Кении живет уникальный кочевой народ: эти люди питаются только молоком, мясом и кровью

На северо-западе Кении живет уникальный народ туркана, который смог адаптироваться к жизни в одном из самых засушливых мест на Земле. Представители этого народа питаются преимущественно молоком, мясом и кровью своих стад верблюдов и коз.

По словам ученых, диета туркана на 80% состоит из продуктов животного происхождения. Такое питание вылилось бы в огромные проблемы со здоровьем для жителей остальной части планеты. В своем новом исследовании ученые нашли уникальные гены, которые позволили кочевникам в Кении оставаться здоровыми, несмотря на почти полное отсутствие доступа к овощам, пишет Science Alert.

«Если бы мы перешли на диету туркана, которая состоит в основном из мяса, жиров и белков, мы бы очень быстро столкнулись с проблемами со здоровьем. Но эти кочевники питались такими продуктами на протяжении поколений и их организмы адаптировались», - говорит биолог Жюльен Айролес Роберту Сандерсу.

Геномист из Университета Вандербильта Аманда Ли со своей командой получила разрешение от старейшин общины, чтобы провести анализ мочи и крови у 308 человек туркана. Часть людей, принявших участие в исследовании, продолжает кочевой образ жизни своих предков, а другие обосновались в городах.

Как и предполагалось, большинство скотоводов туркана страдают от хронического обезвоживания, но в целом все они оказались здоровыми. Их гены сравнили с генетическим кодом других коренных общин региона.

Ученым удалось обнаружить восемь областей с устойчивыми различиями в ДНК. Одно различие связано с геном под названием STC1, который отвечает за задержку воды почками. Команда исследователей полагает, что такая особенность может защищать почки от избытка продуктов жизнедеятельности, таких как пурины. Последние образуются при чрезмерном потреблении мяса.

В организме человека, избыток пуринов, часто приводит к подагре, но это заболевание похоже, обходит туркана стороной.

Но исследователи считают, что такие генетические различия могут сыграть негативную роль для тех, кто переехал жить в город. Такие генетические особенности могут вызывать заболевания в другой среде.

По словам ученых, их открытие подтверждает теорию о том, что «эволюционное несоответствие» может быть причиной многих заболеваний, которые распространены среди жителей городов.

Напомним, остатки вареной пищи открыли новые детали о жизни неандертальцев. Ученые даже смогли воспроизвести блюдо — оказалось, что оно было на вкус как блины и лепешки.