У Кенії живе унікальний кочовий народ: ці люди харчуються тільки молоком, м'ясом і кров'ю

На північному заході Кенії живе унікальний народ туркана, який зміг адаптуватися до життя в одному з найбільш посушливих місць на Землі. Представники цього народу харчуються переважно молоком, м'ясом і кров'ю своїх стад верблюдів і кіз.

Related video

За словами вчених, дієта туркана на 80% складається з продуктів тваринного походження. Таке харчування вилилося б у величезні проблеми зі здоров'ям для жителів решти планети. У своєму новому дослідженні вчені знайшли унікальні гени, які дали змогу кочівникам у Кенії залишатися здоровими, попри майже повну відсутність доступу до овочів, пише Science Alert.

"Якби ми перейшли на дієту туркана, яка складається переважно з м'яса, жирів і білків, ми б дуже швидко зіткнулися з проблемами зі здоров'ям. Але ці кочівники харчувалися такими продуктами впродовж поколінь, і їхні організми адаптувалися", — каже біолог Жюльєн Айролес Роберту Сандерсу.

Геноміст з Університету Вандербільта Аманда Лі зі своєю командою отримала дозвіл від старійшин громади, щоб провести аналіз сечі та крові у 308 осіб туркана. Частина людей, які взяли участь у дослідженні, продовжує кочовий спосіб життя своїх предків, а інші влаштувалися в містах.

Як і передбачалося, більшість скотарів туркана страждають від хронічного зневоднення, але загалом усі вони виявилися здоровими. Їхні гени порівняли з генетичним кодом інших корінних громад регіону.

Вченим вдалося виявити вісім областей зі стійкими відмінностями в ДНК. Одна відмінність пов'язана з геном під назвою STC1, який відповідає за затримку води нирками. Команда дослідників вважає, що така особливість може захищати нирки від надлишку продуктів життєдіяльності, таких як пурини. Останні утворюються при надмірному споживанні м'яса.

В організмі людини надлишок пуринів часто призводить до подагри, але це захворювання, схоже, обходить туркана стороною.

Але дослідники вважають, що такі генетичні відмінності можуть зіграти негативну роль для тих, хто переїхав жити в місто. Такі генетичні особливості можуть викликати захворювання в іншому середовищі.

За словами вчених, їхнє відкриття підтверджує теорію про те, що "еволюційна невідповідність" може бути причиною багатьох захворювань, які поширені серед жителів міст.

Нагадаємо, залишки вареної їжі відкрили нові деталі про життя неандертальців. Науковці навіть змогли відтворити страву — виявилося, що вона була на смак як млинці та коржі.