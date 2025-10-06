Как быстро вырастают самые большие животные на Земле: первые 150 дней очень важны

В новом исследовании ученые выяснили, сколько энергии требуется детенышам горбатого кита, чтобы вырасти после того, как они покинут утробу матери. Результаты указывают на то, что первые 150 дней в жизни китенка невероятно важны.

Новое исследование, проведенное Институтом морской биологии Гавайского университета (HIMB) совместно с Фондом китов Аляски, рассматривает ключевой элемент энергетической головоломки, позволяющий оценить стоимость существования горбатого кита в северной части Тихого океана: стоимость роста одних самых больших животных на Земле – горбатых китов, пишет PHYS.org.

Предыдущие исследования уже показали, что горбатые киты должны вырастать до своих гигантских размеров за короткий период времени, но фактические энергетические затраты на этот ускоренный рост оставались неизвестными. Результаты нового исследования показали, что для роста новорожденных детенышей горбатого кита после рождения требуется в 38 раз больше энергии, чем в утробе матери.

Как киты вырастают такими большими

Исследования показываю, что детенышам требуется в 6-8 раз больше для ежедневного роста, чем взрослому киту. Данные также указывают на то, что детеныши достигают 30% своего общего прироста за всю жизнь менее чем за первый год жизни. Фактически, более 60% критически важных энергетических потребностей детеныша для роста удовлетворяется в течение первых 150 дней после рождения.

Наблюдения показывают, что самкам горбатых китов приходится поддерживать лактацию, голодая в местах размножения на Гавайях, затем возвращаясь к местам нагула на Аляске. Это подвергает пару мать-детеныш значительной уязвимости, когда океанские условия угрожают энергетическим запасам матери.

Результаты указывают на то, что способность матери производить крупного, здорового детеныша, более устойчивого к голоду и стрессу окружающей среды, напрямую зависит от ее собственных энергетических запасов. Простыми словами, самки меньшего размера с меньшим запасом энергии вынуждены идти на компромиссы, чтобы выжить: ограничивают частоту размножения и объем вклада в развитие потомства.

Авторы исследования считают, что количественная оценка энергетических потребностей, необходимых для роста детенышей китов, дает представление о том, как и какие внешние факторы, включая изменение климата и антропогенное воздействие, могут повлиять на выживание и устойчивость этих океанских гигантов.

Тревожная тенденция в океане

Исследование также обнаружило тревожную тенденцию: за последние чуть более сотни лет взрослые горбатые киты стали заметно короче – в среднем их размер тела уменьшился на 30-60 сантиметров. К недавним признакам стресса популяции горбатых китов в регионе относятся сокращение числа встреч матерей с детенышами на 76,5% и, по оценкам, снижение общего коэффициента рождаемости на Гавайях на 80% в период с 2013 по 2018 год.

Это снижение, как обнаружили ученые, совпало с самой продолжительной в мире волной тепла – это говорит о том, что из-за нехватки пищи матери не получали достаточного количества энергии для вскармливания и роста детенышей. Это в свою очередь негативно сказывается на детенышах и молоди, чьи более высокие энергетические потребности делают их крайне уязвимыми.

