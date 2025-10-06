Як швидко виростають найбільші тварини на Землі: перші 150 днів дуже важливі

У новому дослідженні вчені з'ясували, скільки енергії потрібно дитинчатам горбатого кита, щоб вирости після того, як вони покинуть утробу матері. Результати вказують на те, що перші 150 днів у житті китеняти неймовірно важливі.

Нове дослідження, проведене Інститутом морської біології Гавайського університету (HIMB) спільно з Фондом китів Аляски, розглядає ключовий елемент енергетичної головоломки, що дає змогу оцінити вартість існування горбатого кита в північній частині Тихого океану: вартість зростання одних з найбільших тварин на Землі — горбатих китів, пише PHYS.org.

Попередні дослідження вже показали, що горбаті кити повинні виростати до своїх гігантських розмірів за короткий проміжок часу, але фактичні енергетичні витрати на це прискорене зростання залишалися невідомими. Результати нового дослідження показали, що для росту новонароджених дитинчат горбатого кита після народження потрібно в 38 разів більше енергії, ніж в утробі матері.

Як кити виростають такими великими

Дослідження показують, що дитинчатам потрібно в 6-8 разів більше для щоденного зростання, ніж дорослому киту. Дані також вказують на те, що дитинчата досягають 30% свого загального приросту за все життя менш ніж за перший рік життя. Фактично, понад 60% критично важливих енергетичних потреб дитинчати для росту задовольняється протягом перших 150 днів після народження.

Спостереження показують, що самкам горбатих китів доводиться підтримувати лактацію, голодуючи в місцях розмноження на Гаваях, потім повертаючись до місць нагулу на Алясці. Це наражає пару мати-дитинча на значну вразливість, коли океанські умови загрожують енергетичним запасам матері.

Результати вказують на те, що здатність матері виробляти велике, здорове дитинча, більш стійке до голоду і стресу навколишнього середовища, безпосередньо залежить від її власних енергетичних запасів. Простими словами, самки меншого розміру з меншим запасом енергії змушені йти на компроміси, щоб вижити: обмежують частоту розмноження й обсяг внеску в розвиток потомства.

Автори дослідження вважають, що кількісна оцінка енергетичних потреб, необхідних для росту дитинчат китів, дає уявлення про те, як і які зовнішні чинники, включно зі зміною клімату та антропогенним впливом, можуть вплинути на виживання і стійкість цих океанських гігантів.

Тривожна тенденція в океані

Дослідження також виявило тривожну тенденцію: за останні трохи більше сотні років дорослі горбаті кити стали помітно коротшими — в середньому їхній розмір тіла зменшився на 30-60 сантиметрів. До нещодавніх ознак стресу популяції горбатих китів у регіоні відносяться скорочення кількості зустрічей матерів з дитинчатами на 76,5% і, за оцінками, зниження загального коефіцієнта народжуваності на Гаваях на 80% у період з 2013 по 2018 рік.

Це зниження, як виявили вчені, збіглося з найтривалішою у світі хвилею тепла — це свідчить про те, що через брак їжі матері не отримували достатньої кількості енергії для вигодовування та росту дитинчат. Це зі свого боку негативно позначається на дитинчатах і молодняку, чиї вищі енергетичні потреби роблять їх украй уразливими.

