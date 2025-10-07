Крупнейшие течения океана дестабилизированы: древние живые летописцы океана бьют тревогу

Двустворчатые моллюски считают живыми летописцами истории климата Земли и новое исследование показывает, что они фиксируют тревожные сигналы. Ученые полагают, что крупнейшие течения Атлантики, вероятно, близки к коллапсу.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и двустворчатых моллюсков. Моллюски, такие как устрицы, мидии и другие, регистрируют сезонные изменения окружающей среды в своих раковинах. Это по сути делает их живыми летописцами истории климата, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении раковин двустворчатых моллюсков и обнаружили два крупных эпизода нестабильности в системах циркуляции Северной Атлантики. Данные позволяют предположить, что регион, вероятно, приближается к переломному моменту, способному спровоцировать внезапные и радикальные изменения в глобальных погодных условиях планеты.

Известно, что в Северной Атлантике есть две крупные системы течений, жизненно важные для регулирования климата:

Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) – система океанических течений, обеспечивающая циркуляцию воды в Атлантическом океане;

Субполярный круговорот (SPG) – часть AMOC, представляющая собой огромный вращающийся водоворот.

В ходе исследования ученые проанализировали 25 записей, полученных от двустворчатых моллюсков, что позволило оценить изменения стабильности в субполярной Северной Атлантике за последние два столетия.

Отметим, что по мере роста моллюсков их раковины образуют годичные кольца, подобно дереву. Ученые проанализировали химический состав и ширину этих колец, чтобы получить точные годовые данные о прошлых условиях океана, включая такие факторы, как:

течения;

температура;

соленость.

Далее команда использовала статистические инструменты, чтобы отследить, сколько времени потребовалось океанической системе, в первую очередь Тихоокеанскому архипелагу (SPG), для восстановления после естественных возмущений.

Команда обнаружила два периода. Когда течения резко становились нестабильными. Первая дестабилизация произошла в Северной Атлантике в начале 20 века, а вторая – в настоящее время. Первый период охватывал период с 1800-х по 1920 год. Второй период нестабильности начался в 1950-х годах и продолжается по сей день. Данные указывают на то, что океан все еще остается нестабильным, как и до последнего значительного изменения циркуляции. Простыми словами, ученые считают, что мы приближаемся к очередному переломному моменту. Причем, основным источником этой нестабильности, по мнению исследователей, является SPG.

К счастью для человечества, моллюски подали ранний сигнал, а потому у людей есть время, пока течения еще не достигли переломного момента.

