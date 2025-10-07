Ученый узнал о Нобелевской премии в окружении медведей

Американский иммунолог Фред Рамсделл узнал о присуждении ему Нобелевской премии по медицине во время похода в горах Монтаны (США). Ученый находился в цифровой изоляции, когда его жена случайно включила телефон и увидела сотни поздравлений.

Во время трехнедельного путешествия по западным штатам США иммунолог Фред Рамсделл вместе с женой отдыхал от цифровых устройств. Как сообщает The Guardian, они находились в палаточном лагере, когда женщина неожиданно вскрикнула, включив телефон. Ученый испугался, что рядом появился медведь гризли, однако причина оказалась приятной — Рамсделл получил Нобелевскую премию по медицине 2025 года.

По словам генерального секретаря Нобелевского комитета Томаса Перлманна, организаторы не могли связаться с ученым, поскольку его телефон был в режиме полета. Контакт состоялся лишь через несколько часов, когда супруги остановились, чтобы починить автомобиль по дороге в отель. Тогда жена ученого увидела множество сообщений с поздравлениями.

"Они все еще находились среди дикой природы, где обитает много медведей гризли, поэтому он очень забеспокоился, когда услышал ее крик. К счастью, это была Нобелевская премия", — сказал Перлманн.

В комментарии газете "The New York Times" из отеля в Монтане Рамсделл признался, что не ожидал получить премию. Он и его жена совершили трехнедельное путешествие по горным маршрутам Айдахо, Вайоминга и Монтаны.

"Мне никогда не приходило в голову, что это может произойти", — отметил ученый.

Фред Рамсделл разделил награду с Мэри Брунков из Института системной биологии (Сиэтл, США) и Шимоном Сакагучи из Осакского университета (Япония). Ученые получили премию за открытия, которые объясняют функционирование Т-клеток — ключевых элементов иммунной системы, помогающих организму уничтожать инфицированные и раковые клетки. Общая сумма премии составляет 11 млн шведских крон (примерно £871 400 или 43 млн грн).

Как уточнил представитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско, Рамсделл "живет лучшей жизнью" и "не входит в систему", намекая на его отсутствие в медиапространстве.

