Вчений дізнався про Нобелівську премію в оточенні ведмедів

Американський імунолог Фред Рамсделл дізнався про присудження йому Нобелівської премії з медицини під час походу в горах Монтани (США). Вчений перебував у цифровій ізоляції, коли його дружина випадково увімкнула телефон і побачила сотні привітань.

Під час тритижневої подорожі західними штатами США імунолог Фред Рамсделл разом із дружиною відпочивав від цифрових пристроїв. Як повідомляє The Guardian, вони перебували в наметовому таборі, коли жінка несподівано скрикнула, увімкнувши телефон. Учений злякався, що поруч з’явився ведмідь грізлі, однак причина виявилася приємною — Рамсделл отримав Нобелівську премію з медицини 2025 року.

За словами генерального секретаря Нобелівського комітету Томаса Перлманна, організатори не могли зв’язатися з ученим, оскільки його телефон був у режимі польоту. Контакт відбувся лише через кілька годин, коли подружжя зупинилося, щоб полагодити автомобіль дорогою до готелю. Тоді дружина вченого побачила безліч повідомлень із привітаннями.

"Вони все ще перебували серед дикої природи, де мешкає багато ведмедів грізлі, тому він дуже занепокоївся, коли почув її крик. На щастя, це була Нобелівська премія", — сказав Перлманн.

У коментарі газеті "The New York Times" з готелю в Монтані Рамсделл зізнався, що не очікував отримати премію. Він і його дружина здійснили тритижневу подорож гірськими маршрутами Айдахо, Вайомінгу та Монтани.

"Мені ніколи не спадало на думку, що це може статися", — зазначив науковець.

Фред Рамсделл розділив нагороду з Мері Брунков із Інституту системної біології (Сіетл, США) та Шимоном Сакагучі з Осакського університету (Японія). Вчені отримали премію за відкриття, які пояснюють функціонування Т-клітин — ключових елементів імунної системи, що допомагають організму знищувати інфіковані та ракові клітини. Загальна сума премії становить 11 млн шведських крон (приблизно £871 400 або 43 млн грн).

Як уточнив речник лабораторії Sonoma Biotherapeutics у Сан-Франциско, Рамсделл "живе найкращим життям" і "не входить до системи", натякаючи на його відсутність у медіапросторі.

Фокус писав, що лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року було оголошено 6 жовтня.