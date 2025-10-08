Золото буквально растет на деревьях в Лапландии: драгоценные частицы найдены на иголках

В новом исследовании ученые обнаружили четкую связь между бактериями, живущими на иголках норвежской ели, и образованием золотых наночастиц. Простыми словами, золото действительно буквально растет на деревьях.

Как гласит старая поговорка, деньги не растут на деревьях, однако новое исследование доказывает, что золото вполне может расти на рождественских елках Лапландии. В новом исследовании ученым удалось обнаружить четкую связь между бактериями, живущими на иголках норвежской ели, и образованием золотых наночастиц. Ожидается, что при правильном использовании эти знания могут помочь охотникам за золотом найти скрытые сокровища, пишет IFLScience.

Растения накапливают металлы

Следовые количества металлов, как известно, могут накапливаться в тканях растений в результате процесса, известного как биоминерализация, при котором микробы и окисление помогают ионам металлов перемещаться из почвы через стебли в листья. Золото – не исключение.

Предыдущие исследования уже показали, что некоторые виды деревьев, например, некоторые виды эвкалипта в Австралии, могут накапливать микроскопические количества золота в своих листьях благодаря своим сверхтонким корням, которые глубоко проникают в богатые золотом осадочные породы. Впрочем, точный процесс биоминерализации ясен не до конца, как и неизвестно то, почему он происходит у одних растений, но не у других.

Золото растет на деревьях в Лапландии

В новом исследовании команда из Университета Оулу пыталась разгадать эту тайну. Ученые собрали 138 образцов хвои с 23 лей норвежских (Picea abies), растущих недалеко от золотоносного рудника Киттиля, крупнейшего в Европе золотоносного рудника, в Лапландии на севере Финляндии.

У четырех деревьев были обнаружены золотые наночастицы, вкрапленные в хвою и окруженные бактериальными биопленками. Далее ученые секвенировали ДНК этих биопленок и обнаружили, что богатая золотом хвоя особенно богата такими группами бактерий, как P3OB-42, Cutibacterium и Corynebacterium. Предполагается, что это может стать ключом к разгадке тайны.

По словам первого автора исследования, научного сотрудника Университета Оулу, доктора Кайса Лехосмаа, результаты указывают на то, что бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях.

Новое исследование предоставляет лишь предварительные данные о том, как золото попадает в побеги растений и как крохотные частицы золота могут образовываться внутри хвои. Известно, что в почве золото присутствует в растворимой жидкой форме и переносится водой – таким путем оно попадает в еловые иголки. Микробы дерева затем могут осаждать это растворимое золото обратно в твердые наночастицы

Сокровища в иголках ели

Важно помнить, что частицы золота в еловых иголках размером всего несколько нанометров. Простыми словами, даже в большом количестве эти золотые наночастицы не будут стоить много денег.

И все же, способность деревьев выщелачивать золото потенциально может принести вам большое состояние. В 2019 году компания Marmota, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, использовала крошечные листья, чтобы определить, что деревья растут над месторождением золота. Эти усилия привели к обнаружению подземной жилы толщиной 6 метров – она содержала 3,4 грамма золота на тонну.

Теперь ученые считают, что результаты их работы в будущем может быть использована для определения направления будущих геологических разведывательных работ.

