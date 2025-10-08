Золото буквально росте на деревах у Лапландії: дорогоцінні частинки знайдено на голках

У новому дослідженні вчені виявили чіткий зв'язок між бактеріями, що живуть на голках норвезької ялини, та утворенням золотих наночастинок. Простими словами, золото дійсно буквально росте на деревах.

Як свідчить стара приказка, гроші не ростуть на деревах, проте нове дослідження доводить, що золото цілком може рости на різдвяних ялинках Лапландії. У новому дослідженні вченим вдалося виявити чіткий зв'язок між бактеріями, що живуть на голках норвезької ялини, і утворенням золотих наночастинок. Очікується, що при правильному використанні ці знання можуть допомогти мисливцям за золотом знайти приховані скарби, пише IFLScience.

Рослини накопичують метали

Слідові кількості металів, як відомо, можуть накопичуватися в тканинах рослин унаслідок процесу, відомого як біомінералізація, за якого мікроби й окиснення допомагають іонам металів переміщатися з ґрунту через стебла в листя. Золото — не виняток.

Попередні дослідження вже показали, що деякі види дерев, наприклад, деякі види евкаліпта в Австралії, можуть накопичувати мікроскопічні кількості золота у своєму листі завдяки своєму надтонкому корінню, що глибоко проникає у багаті на золото осадові породи. Утім, точний процес біомінералізації зрозумілий не до кінця, як і невідомо те, чому він відбувається в одних рослин, але не в інших.

Золото росте на деревах у Лапландії

У новому дослідженні команда з Університету Оулу намагалася розгадати цю таємницю. Науковці зібрали 138 зразків хвої з 23 лей норвезьких (Picea abies), що ростуть недалеко від золотоносного рудника Кіттіля, найбільшого в Європі золотоносного рудника, у Лапландії на півночі Фінляндії.

У чотирьох дерев були виявлені золоті наночастинки, вкраплені у хвою й оточені бактеріальними біоплівками. Далі вчені секвенували ДНК цих біоплівок і виявили, що багата золотом хвоя особливо багата на такі групи бактерій, як P3OB-42, Cutibacterium і Corynebacterium. Передбачається, що це може стати ключем до розгадки таємниці.

За словами першого автора дослідження, наукового співробітника Університету Оулу, доктора Кайса Лехосмаа, результати вказують на те, що бактерії та інші мікроби, які живуть усередині рослин, можуть впливати на накопичення золота в деревах.

Нове дослідження надає лише попередні дані про те, як золото потрапляє в пагони рослин і як крихітні частинки золота можуть утворюватися всередині хвої. Відомо, що в ґрунті золото присутнє в розчинній рідкій формі та переноситься водою — таким шляхом воно потрапляє в ялинові голки. Мікроби дерева потім можуть осаджувати це розчинне золото назад у тверді наночастинки

Скарби в голках ялини

Важливо пам'ятати, що частинки золота в ялинових голках розміром лише кілька нанометрів. Простими словами, навіть у великій кількості ці золоті наночастинки не коштуватимуть багато грошей.

І все ж, здатність дерев вилуговувати золото потенційно може принести вам великі статки. У 2019 році компанія Marmota, що займається розвідкою корисних копалин, використовувала крихітне листя, щоб визначити, що дерева ростуть над родовищем золота. Ці зусилля призвели до виявлення підземної жили товщиною 6 метрів — вона містила 3,4 грама золота на тонну.

Тепер учені вважають, що результати їхньої роботи в майбутньому може бути використано для визначення напрямку майбутніх геологічних розвідувальних робіт.

